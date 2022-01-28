В Краснодаре вновь заработают эвакуаторы
Кубанские депутаты доработали и приняли закон об эвакуаторах. Когда они вновь появятся на улицах Краснодара, не сообщается
Ранее Юга.ру писали, что в 2020 году с улиц Краснодара пропали эвакуаторы. Власти края объяснили это тем, что работу службы эвакуации машин нужно менять. В полиции это объяснили нехваткой инспекторов ГИБДД, которые обычно сопровождают эвакуаторы и возросшим количеством ДТП — сотрудников начали перенаправлять в места концентрации аварий.
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в октябре 2020 года говорил, что эвакуаторы будут работать только при ДТП в качестве вспомогательных средств для эвакуации автомобилей.
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В декабре 2020 года стало известно, что регион собирается перенять опыт Москвы в вопросе работы эвакуаторов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев говорил о необходимости создать «уполномоченный краевой орган» по работе с эвакуацией транспортных средств. Предложение по созданию такого органа подготовили в минтрансе.
27 января на сайте Законодательного собрания Краснодарского края появилось сообщение, что депутаты доработали и в окончательном чтении приняли закон об эвакуаторах, который принимался в первом чтении летом 2021 года.
«В ходе доработки в нормативный правовой акт была добавлена новая статья, регламентирующая деятельность диспетчерского центра. Его создадут на базе госучреждения, подведомственного региональному Минтрансу. Сотрудники центра будут передавать заявки, поступившие от должностных лиц, составляющих протоколы о задержании транспортных средств и маломерных судов, уполномоченным организациям. Местоположение же ближайшего к задержанному авто эвакуатора будет определять региональная система мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края. К полномочиям государственного учреждения будет относиться также информирование населения об уполномоченных организациях, о времени и месте задержания транспорта, о месте его хранения и другие сведения», — говорится в сообщении.
В ЗСК отметили, что крупные города края испытывают транспортные проблемы, в том числе, из-за туристического потока и роста населения. Поэтому процесс перемещения и хранения задержанных автомобилей необходимо упорядочить.