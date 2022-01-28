В Краснодаре вновь заработают эвакуаторы

Кубанские депутаты доработали и приняли закон об эвакуаторах. Когда они вновь появятся на улицах Краснодара, не сообщается

Ранее Юга.ру писали, что в 2020 году с улиц Краснодара пропали эвакуаторы. Власти края объяснили это тем, что работу службы эвакуации машин нужно менять. В полиции это объяснили нехваткой инспекторов ГИБДД, которые обычно сопровождают эвакуаторы и возросшим количеством ДТП — сотрудников начали перенаправлять в места концентрации аварий.

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в октябре 2020 года говорил, что эвакуаторы будут работать только при ДТП в качестве вспомогательных средств для эвакуации автомобилей.