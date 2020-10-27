В Краснодаре за неправильную парковку будут наказывать с помощью фотофиксации

Власти Краснодара на совещании обсудили модернизацию системы контроля нарушений правил стоянки и остановки машин, а также механизмы привлечения нарушителей к административной ответственности. В краевой столице есть четыре комплекса фотофиксации для автомобилей и еще два комплекса для пеших инспекторов. Все они могут фиксировать около 1 тыс. нарушений в день.

«Эвакуаторы будут теперь работать только в качестве вспомогательных средств для эвакуации автомобилей при ДТП, либо расчистки улиц для проведения мероприятий. Однако проблема брошенного под запрещающими знаками транспорта в городе достаточно актуальна, и без административных протоколов мы порядок не наведем», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Генеральный директор ООО «Городские парковки» Дмитрий Передерей добавил, что фотофиксация гарантирует неотвратимость наказания. Компания передала комплекс фотофиксации для адаптации к существующему программному обеспечению. Планируется, что в ближайшее время техническую часть этого вопроса урегулируют.

На дорогах Краснодара также планируют установить дополнительные стационарные камеры фотофиксации, которые позволят фиксировать сразу несколько нарушений ПДД, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.