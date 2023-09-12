Что делать, если в Краснодаре эвакуировали автомобиль? Составили инструкцию

Многие краснодарцы не знали, что в городе снова заработали эвакуаторы. Рассказываем, что делать, если автомобиль эвакуировали

В Краснодаре снова появились эвакуаторы . 46 единиц спецтехники уже больше года работают на дорогах краевой столицы и увозят автомобили на спецстоянки. Юга.ру разобрались, где в случае чего искать эвакуированные машины.

1. Узнать, на какой стоянке находится автомобиль, можно с помощью специального сервиса на сайте Центра организации дорожного движения. Для этого нужно только ввести регистрационный номер машины. Еще один способ — позвонить по телефону 8 (939) 864-40-01. Отметим, в Краснодаре всего две стоянки — на проезде Репина 16/2 и улице Московской, 101.

2. Следующий шаг — получить разрешение на возврат задержанного транспортного средства в ГИБДД. С собой нужно взять СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) и полис ОСАГО. Если документы были в автомобиле, то можно приехать на спецстоянку и забрать их из машины.

3. После получения разрешения от ГИБДД можно отправляться на спецстоянку. Там нужно будет предъявить следующие документы:

разрешение на выезд (решение уполномоченного должностного лица о возврате транспортного средства);

СТС;

паспорт или другое удостоверение личности.

4. После этого необходимо получить квитанцию на оплату за перемещение и хранение автомобиля, копию акта приема-передачи машины и забрать само транспортное средство.

5. Стоимость за перемещение составляет 3 тыс. 568 рублей за мопеды, мотоциклы и легковые автомобили. За транспортные средства весом больше 3,5 тонн придется заплатить 9 тыс. 176 рублей. Также к этой сумме прибавляется почасовая оплата за хранение. Категория автомобилей B и D оценивается в 64,95 рубля в час. Все тарифы можно посмотреть здесь.