Что делать, если в Краснодаре эвакуировали автомобиль? Составили инструкцию

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Многие краснодарцы не знали, что в городе снова заработали эвакуаторы. Рассказываем, что делать, если автомобиль эвакуировали

В Краснодаре снова появились эвакуаторы. 46 единиц спецтехники уже больше года работают на дорогах краевой столицы и увозят автомобили на спецстоянки. Юга.ру разобрались, где в случае чего искать эвакуированные машины.

1. Узнать, на какой стоянке находится автомобиль, можно с помощью специального сервиса на сайте Центра организации дорожного движения. Для этого нужно только ввести регистрационный номер машины. Еще один способ — позвонить по телефону 8 (939) 864-40-01. Отметим, в Краснодаре всего две стоянки — на проезде Репина 16/2 и улице Московской, 101. 

2. Следующий шаг — получить разрешение на возврат задержанного транспортного средства в ГИБДД. С собой нужно взять СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) и полис ОСАГО. Если документы были в автомобиле, то можно приехать на спецстоянку и забрать их из машины.

3. После получения разрешения от ГИБДД можно отправляться на спецстоянку. Там нужно будет предъявить следующие документы:

  • разрешение на выезд (решение уполномоченного должностного лица о возврате транспортного средства);
  • СТС;
  • паспорт или другое удостоверение личности.

4. После этого необходимо получить квитанцию на оплату за перемещение и хранение автомобиля, копию акта приема-передачи машины и забрать само транспортное средство.

5. Стоимость за перемещение составляет 3 тыс. 568 рублей за мопеды, мотоциклы и легковые автомобили. За транспортные средства весом больше 3,5 тонн придется заплатить 9 тыс. 176 рублей. Также к этой сумме прибавляется почасовая оплата за хранение. Категория автомобилей B и D оценивается в 64,95 рубля в час. Все тарифы можно посмотреть здесь.

На какие дорожные знаки следует обращать внимание, чтобы не лишиться автомобиля:

Отметим, основаниями для эвакуации могут стать административные нарушения, предусмотренные ст. 27.13 КоАП РФ:

  • парковка в зоне запрещающих знаков или разметки
  • парковка на пешеходном переходе и ближе 5 м от него
  • парковка на тротуаре
  • парковка на остановках общественного транспорта, местах стоянки легковых такси и ближе 15 м от соответствующих знаков.
  • парковка на местах для инвалидов при отсутствии справки об инвалидности и специального знака «Инвалид» на автомобиле.
  • парковка на проезжей части вторым рядом.
  • парковка на трамвайных путях.
  • парковка в тоннелях.
  • отсутствие у водителя прав на управление ТС, в том числе по причине лишения.
  • отсутствие у водителя СТС.
  • управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, или передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
  • невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
  • управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда).
  • невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП.
  • нарушение правил размещения рекламы на автомобиле.
  • незаконное использование зарегистрированных в других государствах автотранспортных средств для перевозок грузов и (или) пассажиров.
Автомобили ГИБДД Дороги Краснодар

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