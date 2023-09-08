В Новороссийске у женщины конфисковали машину в пользу государства из-за езды в пьяном виде

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жительница Новороссийска лишилась автомобиля из-за повторного нарушения правил дорожного движения

В прокуратуре Краснодарского края рассказали, что в Новороссийске у женщины конфисковали машину в пользу государства по решению суда. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутому административному наказанию).

То есть, женщина повторно села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Из-за чего и лишилась своего Chevrolet Cruze. Остановили нарушительницу ПДД 15 мая 2023 года.

В июле 2022 года в силу вступили изменения в законодательстве, которые позволяют конфисковать транспортное средство у водителей, совершивших преступления, предусмотренные статьями 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ.

Подсудимая получила 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.

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В апреле 2023 года Юга.ру рассказывали, что в Краснодарском крае с начала 2023 года суды вынесли 12 решений о конфискации автомобилей в доход государства.

В мае 2023 года Юга.ру писали, что у жителя Краснодарского края конфисковали Porsche Cayenne за неуплату штрафов. Водитель нарушил ПДД 153 раза и задолжал 200 тыс. рублей. Ранее в Геленджике за неуплату штрафов у мужчины забрали Mercedes. Владелец авто накопил долг в 120 тыс. рублей.

Автомобили ГИБДД Новороссийск Полиция Правосудие Суд

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