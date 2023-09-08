В Новороссийске у женщины конфисковали машину в пользу государства из-за езды в пьяном виде
Жительница Новороссийска лишилась автомобиля из-за повторного нарушения правил дорожного движения
В прокуратуре Краснодарского края рассказали, что в Новороссийске у женщины конфисковали машину в пользу государства по решению суда. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутому административному наказанию).
То есть, женщина повторно села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Из-за чего и лишилась своего Chevrolet Cruze. Остановили нарушительницу ПДД 15 мая 2023 года.
В июле 2022 года в силу вступили изменения в законодательстве, которые позволяют конфисковать транспортное средство у водителей, совершивших преступления, предусмотренные статьями 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ.
Подсудимая получила 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.
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