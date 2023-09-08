В Новороссийске у женщины конфисковали машину в пользу государства из-за езды в пьяном виде

В прокуратуре Краснодарского края рассказали, что в Новороссийске у женщины конфисковали машину в пользу государства по решению суда. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутому административному наказанию).

То есть, женщина повторно села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Из-за чего и лишилась своего Chevrolet Cruze. Остановили нарушительницу ПДД 15 мая 2023 года.