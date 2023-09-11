В Краснодарском крае летом 2023 года отдохнули почти 10 млн человек
Губернатор Кубани объявил итоги курортного сезона в регионе
Глава региона сообщил, что летом 2023 года в Краснодарском крае отдохнули 9,7 млн россиян. Кондратьев добавил, что отели и гостиницы на Черноморском побережье по состоянию на 11 сентября заполнены на 92%, на Азовском — на 91%.
Как писали Юга.ру, за лето в Сочи и Анапе отдохнули более 7 млн туристов. Такие данные привели в администрациях курортов.
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В Министерстве курортов Кубани сообщили, что в 2023 году в летний курортный сезон регион принял на 5% отдыхающих больше, чем в прошлом. В целом с начала года турпоток составил 13,4 млн туристов. По данным министерства, с однодневными экскурсионными визитами край посетили 4 млн человек.
О том, как туристы массово покидали побережье перед 1 сентября, мы писали здесь.
Напомним, на курорты Краснодарского края в бархатный сезон запустили 600 дополнительных поездов.
Как писали Юга.ру, по прогнозам синоптиков, купальный сезон на Черном море продлится до 10 октября.
Специалисты сферы туризма считают, что дольше всего тепло будет в Сочи, а в Анапе, Новороссийске и Туапсе курортный сезон закончится во второй-третьей декаде сентября. Кроме того, скоро в этих городах отельеры начнут снижать цены на 30-40%.
Как писали Юга.ру, неделя в Краснодарском крае будет солнечной и ветреной. Подробнее о погоде можно прочитать здесь.