В Краснодарском крае летом 2023 года отдохнули почти 10 млн человек

Глава региона сообщил , что летом 2023 года в Краснодарском крае отдохнули 9,7 млн россиян. Кондратьев добавил, что отели и гостиницы на Черноморском побережье по состоянию на 11 сентября заполнены на 92%, на Азовском — на 91%.

Как писали Юга.ру, за лето в Сочи и Анапе отдохнули более 7 млн туристов. Такие данные привели в администрациях курортов.

В Министерстве курортов Кубани сообщили , что в 2023 году в летний курортный сезон регион принял на 5% отдыхающих больше, чем в прошлом. В целом с начала года турпоток составил 13,4 млн туристов. По данным министерства, с однодневными экскурсионными визитами край посетили 4 млн человек.

О том, как туристы массово покидали побережье перед 1 сентября, мы писали здесь.

Напомним, на курорты Краснодарского края в бархатный сезон запустили 600 дополнительных поездов.

Как писали Юга.ру, по прогнозам синоптиков, купальный сезон на Черном море продлится до 10 октября.

Специалисты сферы туризма считают, что дольше всего тепло будет в Сочи, а в Анапе, Новороссийске и Туапсе курортный сезон закончится во второй-третьей декаде сентября. Кроме того, скоро в этих городах отельеры начнут снижать цены на 30-40%.