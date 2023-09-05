На курорты Краснодарского края в бархатный сезон поедут 600 дополнительных поездов
В РЖД сообщили об увеличении количества поездов на курорты Черноморского побережья Кубани
На сентябрь в расписании РЖД появилось больше тысячи новых поездов, в компании рассказали, что дополнительно назначили составы на время бархатного сезона.
При этом 600 поездов поедут на Черноморское побережье Краснодарского края:
- в Адлер — 220;
- в Анапу — 170;
- в Новороссийск — 140.
Всего с мая РЖД назначили около 4,5 тыс. дополнительных поездов на время отпусков. В поездах южных направлений отправлением с 1 мая по 30 сентября в сумме оказалось 14 млн мест, на 7% больше, чем в 2022 году.
До конца сентября продлили курсирование поездов: №589/590 Москва — Новороссийск, №459/460 Тамбов — Адлер, №455/456 Новороссийск — Челябинск, №227/228 Санкт-Петербург — Новороссийск, №503/504 Уфа — Анапа и некоторых других, сообщили в РЖД.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 5 сентября действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей и града.