На курорты Краснодарского края в бархатный сезон поедут 600 дополнительных поездов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В РЖД сообщили об увеличении количества поездов на курорты Черноморского побережья Кубани

На сентябрь в расписании РЖД появилось больше тысячи новых поездов, в компании рассказали, что дополнительно назначили составы на время бархатного сезона.

При этом 600 поездов поедут на Черноморское побережье Краснодарского края:

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  • в Адлер — 220;
  • в Анапу — 170;
  • в Новороссийск — 140.

Всего с мая РЖД назначили около 4,5 тыс. дополнительных поездов на время отпусков. В поездах южных направлений отправлением с 1 мая по 30 сентября в сумме оказалось 14 млн мест, на 7% больше, чем в 2022 году.

До конца сентября продлили курсирование поездов: №589/590 Москва — Новороссийск, №459/460 Тамбов — Адлер, №455/456 Новороссийск — Челябинск, №227/228 Санкт-Петербург — Новороссийск, №503/504 Уфа — Анапа и некоторых других, сообщили в РЖД.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 5 сентября действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей и града.

дорога на курорт Курорты и туризм Поезда РЖД

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На курорты Краснодарского края в бархатный сезон поедут 600 дополнительных поездов
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