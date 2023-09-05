На курорты Краснодарского края в бархатный сезон поедут 600 дополнительных поездов

В РЖД сообщили об увеличении количества поездов на курорты Черноморского побережья Кубани

На сентябрь в расписании РЖД появилось больше тысячи новых поездов, в компании рассказали, что дополнительно назначили составы на время бархатного сезона.

При этом 600 поездов поедут на Черноморское побережье Краснодарского края: