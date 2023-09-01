За лето в Сочи и Анапе отдохнули более 7 млн туристов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Города Краснодарского края начинают подводить итоги летнего сезона. В Сочи и Анапе отдохнули 7,2 млн человек

С мая по август включительно Сочи посетили 3,7 млн человек. Всего с начала года на курорте побывали 5,3 млн туристов, рассказала вице-мэр Сочи Светлана Калинина. 

Больше всего отдыхающих приехали в Сочи в августе — свыше 1 млн человек. Это на 3,2% больше, чем в августе 2022 года.

Калинина добавила, что прогнозируется хороший бархатный сезон. До конца октября в городе забронировано более 70% номеров. Сейчас в городе отдыхают почти 200 тыс. туристов. Средства размещения курорта сохраняют загрузку 90%.

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Анапу за лето посетили 3,5 млн туристов. В бархатный сезон загрузка отелей составит около 85%, сказали в пресс-службе мэрии города.

Всего с начала года в Анапе отдохнули более 3,8 млн туристов. Сейчас в городе около 170 тыс. отдыхающих. 

Как писали Юга.ру, по прогнозам синоптиков, купальный сезон на Черном море продлится до 10 октября. 

Туроператоры считают, что дольше всего тепло будет в Сочи, а в Анапе, Новороссийске и Туапсе курортный сезон закончится во второй-третьей декаде сентября. Кроме того, скоро в этих городах отельеры начнут снижать цены на 30-40%

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