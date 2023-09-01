За лето в Сочи и Анапе отдохнули более 7 млн туристов

Города Краснодарского края начинают подводить итоги летнего сезона. В Сочи и Анапе отдохнули 7,2 млн человек

С мая по август включительно Сочи посетили 3,7 млн человек. Всего с начала года на курорте побывали 5,3 млн туристов, рассказала вице-мэр Сочи Светлана Калинина.

Больше всего отдыхающих приехали в Сочи в августе — свыше 1 млн человек. Это на 3,2% больше, чем в августе 2022 года.

Калинина добавила, что прогнозируется хороший бархатный сезон. До конца октября в городе забронировано более 70% номеров. Сейчас в городе отдыхают почти 200 тыс. туристов. Средства размещения курорта сохраняют загрузку 90%.