За лето в Сочи и Анапе отдохнули более 7 млн туристов
Города Краснодарского края начинают подводить итоги летнего сезона. В Сочи и Анапе отдохнули 7,2 млн человек
С мая по август включительно Сочи посетили 3,7 млн человек. Всего с начала года на курорте побывали 5,3 млн туристов, рассказала вице-мэр Сочи Светлана Калинина.
Больше всего отдыхающих приехали в Сочи в августе — свыше 1 млн человек. Это на 3,2% больше, чем в августе 2022 года.
Калинина добавила, что прогнозируется хороший бархатный сезон. До конца октября в городе забронировано более 70% номеров. Сейчас в городе отдыхают почти 200 тыс. туристов. Средства размещения курорта сохраняют загрузку 90%.
Анапу за лето посетили 3,5 млн туристов. В бархатный сезон загрузка отелей составит около 85%, сказали в пресс-службе мэрии города.
Всего с начала года в Анапе отдохнули более 3,8 млн туристов. Сейчас в городе около 170 тыс. отдыхающих.
Как писали Юга.ру, по прогнозам синоптиков, купальный сезон на Черном море продлится до 10 октября.
Туроператоры считают, что дольше всего тепло будет в Сочи, а в Анапе, Новороссийске и Туапсе курортный сезон закончится во второй-третьей декаде сентября. Кроме того, скоро в этих городах отельеры начнут снижать цены на 30-40%