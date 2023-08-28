Пассажиры электрички из Сочи в Краснодар пожаловались на забитые вагоны

По словам мэра, аэропорт Сочи сейчас обслуживает более 60 тыс. пассажиров в день. Дополнительные автобусы в Лазаревском районе и в направлении аэропорта оставят еще на месяц. Также сейчас до аэропорта курсирует 30 рейсов «Ласточек». На трассе А-147 пока не будут проводить ремонтные работы.



«Исходя из цифр пассажиропотока, на летнем оперативном штабе принимаем необходимые решения по логистике и обеспечению правопорядка. Движение в дни массового отъезда гостей на курорте должно быть максимально свободным и безопасным», — отметил Алексей Копайгородский.



Судя по наличию билетов на сайте «РЖД», в ближайшие дни уехать из Сочи в Краснодар сложно. Например, на маршруте Аэропорт Сочи — Краснодар с отправлением 31 августа в 05:48 осталось одно сидячее место.



В соцсетях 28 августа появились видео из забитой электрички. Кадры сделаны в пригородном поезде, который отправляется из Сочи в Краснодар в 17:50. Количество билетов на него не ограничено, но приобрести их можно только в кассе или в мобильном приложении «РЖД».