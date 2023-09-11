Неделя в Краснодарском крае будет солнечной и ветреной

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 11-12 сентября

В начале недели ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром в предгорных и горных районах в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки. Ветер северной четверти 4-9 м/с, возможны порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 °С, на Азовском побережье 10-15 °С, днем 18-23 °С, в горах ночью 0-5 °С, днем 10-15 °С. На Черноморском побережье переменная облачность без осадков. Ветер 12-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днём 20-25 °С.

Температура морской воды в Туапсе и Сочи 25 °С, в Новороссийске 24 °С,  ;в Анапе 23 °С, в Геленджике 22 °С, в Темрюке и Приморско-Ахтарске 20 °С.

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