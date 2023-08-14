Купальный сезон на Черном море продлится до 10 октября — Гидрометцентр
Научный руководитель Гидрометцентра рассказал о продлении купального сезона на Черном море
Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС о том, что купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится минимум до 10 октября.
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«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября», — рассказал Вильфанд.
По данным ЦГМС Краснодарского края, температура воды в море на 9 часов 13 августа:
- Ейск 26 °C;
- Приморско-Ахтарск 25 °C;
- Темрюк 27 °C;
- Анапа 25 °C;
- Новороссийск 26 °C;
- Туапсе 27 °C;
- Геленджик 26 °C;
- Сочи 25 °С.
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