Купальный сезон на Черном море продлится до 10 октября — Гидрометцентр

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС о том, что купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится минимум до 10 октября.

«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября», — рассказал Вильфанд.



По данным ЦГМС Краснодарского края, температура воды в море на 9 часов 13 августа:

Ейск 26 °C;

Приморско-Ахтарск 25 °C;

Темрюк 27 °C;

Анапа 25 °C;

Новороссийск 26 °C;

Туапсе 27 °C;

Геленджик 26 °C;

Сочи 25 °С.

Как сообщали ранее Юга.ру, прокуратура внесла представление мэру Анапы из-за торговых точек и аттракционов на пляжах.