Купальный сезон на Черном море продлится до 10 октября — Гидрометцентр

Краснодарский край

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  • Пляж в Геленджике © Фото aleksnt, freepik.com
    Пляж в Геленджике © Фото aleksnt, freepik.com

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал о продлении купального сезона на Черном море

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС о том, что купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится минимум до 10 октября.

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«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября», — рассказал Вильфанд.

По данным ЦГМС Краснодарского края, температура воды в море на 9 часов 13 августа:

  • Ейск 26 °C;
  • Приморско-Ахтарск 25 °C;
  • Темрюк 27 °C;
  • Анапа 25 °C;
  • Новороссийск 26 °C;
  • Туапсе 27 °C;
  • Геленджик 26 °C;
  • Сочи 25 °С.

Как сообщали ранее Юга.ру, прокуратура внесла представление мэру Анапы из-за торговых точек и аттракционов на пляжах.

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