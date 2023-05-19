Запуск грузовых автомобилей по Крымскому мосту решили отложить из-за «попыток провокаций»

Краснодарский край

Распечатать

  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вице-премьер РФ рассказал о решении продлить запрет на проезд грузового транспорта по Крымскому мосту

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 19 мая сообщил «РИА Новости», что грузовой транспорт пока не будет передвигаться по Крымскому мосту. Такое решение приняли в целях безопасности.

По всем полосам Крымского моста 23 февраля запустили автомобильное движение:

«Сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. У нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту», —  рассказал Хуснуллин СМИ.

По словам вице-премьера, речь идет и о пустых грузовиках. Открывать для них проезд, по его мнению, сейчас также небезопасно.

Напомним, что движение по непострадавшей части моста запустили еще днем 8 октября 2022 года, но только для легкового транспорта. Грузовые автомобили с некоторыми категориями товаров могут пользоваться паромной переправой через Керченский пролив. По данным оперштаба Краснодарского края, 19 мая в очереди на стоянке 108 машин.

Ранее Юга.ру писали об очередях перед переправой. Обычно они связаны со штормовыми предупреждениями и временной приостановкой паромов.

Как сообщали Юга.ру, на Крымском мосту 5 мая открыли движение по второму железнодорожному пути.

8 октября 2022 года произошел взрыв грузовика на Крымском мосту. В результате погибло четыре человека. Позже Следственный комитет выяснил, что водителем, взорвавшим грузовик на мосту, оказался житель Краснодарского края.

Автомобили Безопасность Взрыв Крым Крымский мост Транспорт

Новости

«Будет оживленный гастроквартал». Мэр Краснодара оценил креативную плитку и широкие тротуары на ул. Чапаева
Краевой суд заключил под стражу виновника смертельного ДТП в Геленджике. СМИ называют Александра Семенова сыном экс-начальника полиции Краснодара
Дорога в облака. Прошлись по улице рядом с новой очередью парка «Краснодар». Фото строящейся локации
Из Сочи в Тбилиси. Компания Red Wings в июне начнет выполнять полеты в Грузию
Запуск грузовых автомобилей по Крымскому мосту решили отложить из-за «попыток провокаций»
Умер известный краснодарский художник Сергей Воржев

Лента новостей

Реклама на сайте