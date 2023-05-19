Запуск грузовых автомобилей по Крымскому мосту решили отложить из-за «попыток провокаций»

«Сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. У нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту», — рассказал Хуснуллин СМИ.

По словам вице-премьера, речь идет и о пустых грузовиках. Открывать для них проезд, по его мнению, сейчас также небезопасно.



Напомним, что движение по непострадавшей части моста запустили еще днем 8 октября 2022 года, но только для легкового транспорта. Грузовые автомобили с некоторыми категориями товаров могут пользоваться паромной переправой через Керченский пролив. По данным оперштаба Краснодарского края, 19 мая в очереди на стоянке 108 машин.



Ранее Юга.ру писали об очередях перед переправой. Обычно они связаны со штормовыми предупреждениями и временной приостановкой паромов.



Как сообщали Юга.ру, на Крымском мосту 5 мая открыли движение по второму железнодорожному пути.