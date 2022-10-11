Число жертв взрыва на Крымском мосту выросло до четырёх

Взрыв на Крымском мосту унес жизни по крайней мере 4-х человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов», — отметил собеседник агентства. Он также уточнил, что опознание тел погибших ещё продолжается.

Как ранее сообщали Юга.ру Следственный комитет России квалифицировал взрыв на Крымском мосту как теракт. Ранее СК заявлял о гибели трёх человек. Они предположительно ехали в легковом автомобиле рядом со взорвавшейся фурой. Из воды утром 8 октября достали тела мужчины и женщины. По сообщениям СМИ погибшие были экскурсоводами из Санкт-Петербурга. О судьбе водителя фуры пока ничего не сообщается.