Керченская переправа снова работает. В очереди на паром скопилось около 400 машин

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Погода в Керченском проливе стабилизировалась. Действующих штормовых предупреждений нет

30 марта Керченская переправа снова открылась. По данным Минтранса России, штормовых предупреждений нет.

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За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 67 автомобилей и 76 пассажиров. Проехать через КК  и переправиться в Крым таким путем могут только фуры с приоритетными грузами — продуктами питания и товарами первой необходимости.

29 марта оперштаб сообщал, что в очереди на переправу ожидают 272 автомобиля.

Согласно прогнозу, 30 марта ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек. Вечером ожидаются небольшие осадки. Видимость хорошая, волна 20-70 см. Температура воздуха 4-6°С, а воды в море 8-9°С.

Как сообщали ранее Юга.ру, 29 марта в Керченском проливе было объявлено штормовое предупреждение. Выросла очередь на переправу.

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Керченская переправа снова работает. В очереди на паром скопилось около 400 машин
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