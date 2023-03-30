Керченская переправа снова работает. В очереди на паром скопилось около 400 машин

За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 67 автомобилей и 76 пассажиров. Проехать через КК и переправиться в Крым таким путем могут только фуры с приоритетными грузами — продуктами питания и товарами первой необходимости.



29 марта оперштаб сообщал, что в очереди на переправу ожидают 272 автомобиля.



Согласно прогнозу, 30 марта ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек. Вечером ожидаются небольшие осадки. Видимость хорошая, волна 20-70 см. Температура воздуха 4-6°С, а воды в море 8-9°С.



Как сообщали ранее Юга.ру, 29 марта в Керченском проливе было объявлено штормовое предупреждение. Выросла очередь на переправу.