СК: водитель, взорвавший грузовик на Крымском мосту — житель Краснодарского края

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следователи выясняют маршрут движения автомобиля, который был начинён взрывчаткой

Следователи установили личность владельца грузового автомобиля, взорвавшегося на Крымском мосту. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В рамках расследования следователи СК установили данные грузового автомобиля и его собственника — это житель Краснодарского края. По месту его жительства начаты следственные действия», — рассказали в СК. 

Ранее Юга.ру писали, что фото грузового автомобиля, который подорвался на Крымском мосту, опубликовал телеграм-канал Mash. Утверждается, что фура, начиненная взрывчаткой, могла выехать из Краснодара.

По данным СК, три человека погибли. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. На объекте есть повреждения полотна, обрушились два автомобильных пролета.

На мосту остановили движение. Перестали продавать билеты на поезда и автобусы в Крым.  Аэропорт в Симферополе закрыли  ещё 24 февраля после объявления спецоперации. По оценкам туроператоров в Крыму сейчас остаются более 50 тыс. туристов.  

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