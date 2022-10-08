СК: водитель, взорвавший грузовик на Крымском мосту — житель Краснодарского края

Следователи выясняют маршрут движения автомобиля, который был начинён взрывчаткой

Следователи установили личность владельца грузового автомобиля, взорвавшегося на Крымском мосту. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В рамках расследования следователи СК установили данные грузового автомобиля и его собственника — это житель Краснодарского края. По месту его жительства начаты следственные действия», — рассказали в СК.

Ранее Юга.ру писали, что фото грузового автомобиля, который подорвался на Крымском мосту, опубликовал телеграм-канал Mash. Утверждается, что фура, начиненная взрывчаткой, могла выехать из Краснодара.

По данным СК, три человека погибли. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. На объекте есть повреждения полотна, обрушились два автомобильных пролета.

На мосту остановили движение. Перестали продавать билеты на поезда и автобусы в Крым. Аэропорт в Симферополе закрыли ещё 24 февраля после объявления спецоперации. По оценкам туроператоров в Крыму сейчас остаются более 50 тыс. туристов.