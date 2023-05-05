На Крымском мосту открыли движение по второму железнодорожному пути
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что 5 мая открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста
По его словам, специалисты работали круглосуточно в две смены. Они заменили два пролетных строения, для которых поставили 524 тонны металлоконструкций. Также была произведена сложная операция по надвижке пролётов. Завершить строительство удалось с опережением графика.
«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика», — написал Марат Хуснуллин.
В начале апреля заместитель председателя правительства писал, что строительные работы подходят к концу. В восстановлении железнодорожной части моста были задействованы 190 человек и 22 единицы техники.
Как писали Юга.ру, готовность дальнего подхода к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет 50%. Все работы закончат в 2024 году. Новая дорога разгрузит федеральную трассу А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк», позволит вывести транзитный транспорт и сократит время в пути к Черному морю. Кроме того, после запуска обхода добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа.
Напомним, рано утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. После этого загорелись цистерны с топливом, погибли четыре человека. Власти РФ назвали атаку террористическим актом.