На Крымском мосту открыли движение по второму железнодорожному пути

По его словам, специалисты работали круглосуточно в две смены. Они заменили два пролетных строения, для которых поставили 524 тонны металлоконструкций. Также была произведена сложная операция по надвижке пролётов. Завершить строительство удалось с опережением графика.

«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика», — написал Марат Хуснуллин.

В начале апреля заместитель председателя правительства писал, что строительные работы подходят к концу. В восстановлении железнодорожной части моста были задействованы 190 человек и 22 единицы техники.