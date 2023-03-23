В строительство курорта «Лагонаки» вложат более 60 млрд рублей

Из отчёта о работе кабинета министров Адыгеи за 2022 год стало известно, сколько средств инвестируют в строительство всесезонного горного курорта «Лагонаки»

Предыстория. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 6 марта 2021 года подписал постановление о создании Лагонакского биосферного полигона общей площадью более 17 тыс. га на землях особо охраняемых природных территорий в Майкопском районе Адыгеи. Необходимость реализации проекта объяснили развитием в республике экологического туризма. Петиция. Информация вызвала широкий резонанс. На сайте Change.org активисты создали петицию с требованием остановить строительство. Общественники уверены: при реализации проекта уничтожат уникальные экосистемы, входящие во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО.

Реакция Гринпис. Одновременно с этим представители «Гринпис России» заявили, что считают распоряжение Мишустина незаконным, и будут оспаривать его в суде. По мнению экологов, создание полигона позволит застроить территорию Кавказского заповедника, который находится под охраной ЮНЕСКО. Премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов тогда заявил, что большая часть тех земель уже утратила природоохранную ценность. Но добавил, что курорт на охраняемой зоне ЮНЕСКО создавать не будут, там собираются обустроить рекреационный участок.

Мнение учёных. 28 июня российские учёные опубликовали открытое письмо к президенту Владимиру Путину. Они высказали опасения, что строительство курорта может привести к нарушению и загрязнению запаса чистой питьевой воды, гибели птиц и другим необратимым последствиям для флоры и фауны. По мнению ученых, вместо экологического туризма там будет индустриальный туризм, который подразумевает создание на охраняемых территориях горнолыжных комплексов, дорог, линий электропередачи и других капитальных объектов. В ответ на это власти республики заявили, что на территории Лагонакского полигона хотят разместить только линии канатных дорог, лыжные спуски и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. При обустройстве трасс «практически» не потребуется изменение рельефа. Гостиницы, парковки и инженерное обеспечение выведут за пределы заповедника.

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