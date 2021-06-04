В Адыгее построят всесезонный горный экокурорт «Лагонаки» за 23 млрд рублей

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

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Власти Адыгеи и руководство НАО «Красная Поляна» подписали на ПМЭФ-2021 соглашение по созданию горного экокурорта на плато Лагонаки

Напомним, 2-5 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. В нём участвует делегация из Адыгеи. 3 июня в рамках форума власти республики и руководство НАО «Красная Поляна» заключили соглашение по созданию всесезонного горного экокурорта «Лагонаки».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать Лагонакский биосферный полигон на территории Кавказского заповедника. Планируется, что полигон даст возможность развивать там безопасную для окружающей среды туристскую инфраструктуру.

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Созданием экокурорта займется «Красная Поляна», при этом его обещают не строить на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Соглашением предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 км горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничную инфраструктуру собираются расположить за пределами особо охраняемых природных территорий.

Объем инвестиций в проект составит 23 млрд рублей. Реализовать его хотят до 2025 года. Всесезонный горный экокурорт смогут посещать порядка 500 тыс. человек в год.

«Учитывая наш рекреационный потенциал, есть заинтересованность в создании горнолыжного курорта и у инвесторов, которые уже имеют опыт реализации подобных проектов. Но мы, в свою очередь, всегда заявляли, что исходим из необходимости устойчивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического благополучия региона», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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При реализации проекта будет установлен режим охраны биосферного полигона и определены конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Этот проект — результат совместного поиска решений. Мы хотим доказать, что можно развивать туризм рядом с охраняемыми территориями, без ущерба для природы. Это будет уникальный курорт, который сможет принимать туристов не только зимой, но и летом. Его особенность — в рельефе: высокогорье, но при отсутствии крутых склонов позволяет создать трассы для катания и начинающих, и опытных лыжников, организовать семейный отдых», — сказал генеральный директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский.

Реализация проекта будет вестись в тесном взаимодействии с дирекцией Кавказского заповедника и общественностью.

Горнолыжный спорт Заповедники Инвестиции Красная Поляна Курорты и туризм отдых Экология

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В Адыгее построят всесезонный горный экокурорт «Лагонаки» за 23 млрд рублей
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