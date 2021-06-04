В Адыгее построят всесезонный горный экокурорт «Лагонаки» за 23 млрд рублей

Власти Адыгеи и руководство НАО «Красная Поляна» подписали на ПМЭФ-2021 соглашение по созданию горного экокурорта на плато Лагонаки

Напомним, 2-5 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. В нём участвует делегация из Адыгеи. 3 июня в рамках форума власти республики и руководство НАО «Красная Поляна» заключили соглашение по созданию всесезонного горного экокурорта «Лагонаки».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать Лагонакский биосферный полигон на территории Кавказского заповедника. Планируется, что полигон даст возможность развивать там безопасную для окружающей среды туристскую инфраструктуру.

Созданием экокурорта займется «Красная Поляна», при этом его обещают не строить на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Соглашением предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 км горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничную инфраструктуру собираются расположить за пределами особо охраняемых природных территорий.

Объем инвестиций в проект составит 23 млрд рублей. Реализовать его хотят до 2025 года. Всесезонный горный экокурорт смогут посещать порядка 500 тыс. человек в год.

«Учитывая наш рекреационный потенциал, есть заинтересованность в создании горнолыжного курорта и у инвесторов, которые уже имеют опыт реализации подобных проектов. Но мы, в свою очередь, всегда заявляли, что исходим из необходимости устойчивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического благополучия региона», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

При реализации проекта будет установлен режим охраны биосферного полигона и определены конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Этот проект — результат совместного поиска решений. Мы хотим доказать, что можно развивать туризм рядом с охраняемыми территориями, без ущерба для природы. Это будет уникальный курорт, который сможет принимать туристов не только зимой, но и летом. Его особенность — в рельефе: высокогорье, но при отсутствии крутых склонов позволяет создать трассы для катания и начинающих, и опытных лыжников, организовать семейный отдых», — сказал генеральный директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский.