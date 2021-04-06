Власти Адыгеи пообещали не строить курорт на плато Лагонаки в зоне, охраняемой ЮНЕСКО

Премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов 5 апреля прокомментировал создание на плато Лагонаки биосферного полигона

Что случилось? Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 6 марта подписал постановление о создании Лагонакского биосферного полигона общей площадью более 17 тыс. га на землях особо охраняемых природных территорий в Майкопском районе Адыгеи.

Сам документ появился на портале правовой информации только 13 марта. В этот же день Минприроды РФ опубликовало пресс-релиз, в котором объяснило необходимость создания полигона развитием в Адыгее экологического туризма, эколого-просветительской деятельности, физической культуры и спорта.

А разве на особо охраняемых территориях можно что-то строить? Лидер партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин объяснил, что в 2016 году Госдума разрешила выделять полигоны под строительство в пределах заповедника, но исключительно для рекреационной деятельности. Однако пока ни один новый биосферный полигон еще не был создан. «Любые проекты развития туристической инфраструктуры на этой территории будут предметом отдельной оценки со стороны государственной экологической экспертизы и [потребуется] получение необходимых согласований Юнеско с привлечением экспертов Международного союза охраны природы», — привели слова Закондырина в Минприроды.

Как общественность отреагировала на новость о создании полигона в Лагонаки? Информация вызвала резонанс в обществе. Так, на сайте Change.org активисты создали петицию с требованием остановить строительство. По мнению общественников, при реализации такого проекта будут уничтожены уникальные природные экосистемы, входящие во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО. К моменту публикации новости петицию подписали почти 39 тыс. человек.

Кроме того, представители «Гринпис России» рассказали «Коммерсанту», что считают распоряжение Мишустина незаконным, и собираются оспорить его в суде. По мнению экологов, создание такого полигона позволит застроить территорию Кавказского заповедника, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Что сказали власти Адыгеи? Премьер-министр республики Геннадий Митрофанов прокомментировал ситуацию в интервью РИА «Новости». Он напомнил, что благодаря развитию туризма в Адыгее, в горных поселках появились дороги, централизованное водо- и газоснабжение. Он уверил, что власти собираются использовать весь накопленный опыт развития экологического туризма и природоохранной деятельности для развития экокурортов. А все шаги в этом направлении будут обсуждаться с экспертами и общественностью.

Митрофанов объяснил, что большая часть тех земель уже утратила природоохранную ценность. По его словам, правительство Адыгеи еще в 1992 году передало земли Кавказскому заповеднику для создания биосферного полигона.

Так что из себя будет представлять Лагонакский биосферный полигон? По словам премьер-министра Адыгеи, там собираются развивать «современную, безопасную для окружающей среды» туристскую инфраструктуру. Для этого привлекут дирекцию Кавказского заповедника и предпринимателей с опытом развитию горных курортов.

А охраняемую зону ЮНЕСКО застроят? Митрофанов сказал, что курорт на этой территории создавать не будут, там собираются создать рекреационный участок .