В Адыгее обсудили предварительный проект горнолыжного курорта «Лагонаки», который собираются построить в заповеднике
Экологи, руководство «Красной Поляны» и власти Адыгеи 5 августа обсудили создание экокурорта «Лагонаки»
Напомним, правительство России разрешило создать на территории Кавказского заповедника Лагонакский биосферный полигон, чтобы развивать там экологический туризм. Однако по мнению активистов и экологов, при строительстве могут пострадать природные экосистемы, входящие во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО.
Соглашение о создании экокурорта между руководством республики и НАО «Красная Поляна» было подписано на инвестфоруме в Санкт-Петербурге. В проект собираются вложить 23 млрд рублей. Построить курорт планируют к 2025 году.
Чтобы остановить реализацию проекта, общественники создали петицию. 28 июня российские ученые опубликовали открытое письмо к президенту Владимиру Путину. Власти Адыгеи, в свою очередь, обещали, что курорт не будут строить в зоне, охраняемой ЮНЕСКО.
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5 августа на совещании в Адыгее власти республики совместно с руководством НАО «Красная Поляна» обсудили вопросы охраны природы в период создания всесезонного горного экокурорта «Лагонаки».
Генеральный директор НАО «Красная поляна» Андрей Круковский показал предварительный проект мастер-плана будущего экокурорта для обсуждения. Он отметил, что открытое обсуждение является принципиально важным для учета всех возможных рисков.
«Курорт будет расположен вне границ объекта всемирного природного наследия. Наш приоритет — это минимальное воздействие на окружающую среду. Сети и линейные объекты будут проложены по сложившимся дорогам и тропам, уже подвергшимся эрозии, а горнолыжные трассы прокладываются непосредственно по снежному покрову зимой без повреждения почвы», — подчеркнул Круковский.
Премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов отметил, что проект позволит создать две тысячи новых рабочих мест. По его словам, позиция властей Адыгеи состоит в том, что любая хозяйственная деятельность на территории республики должна вестись с учетом бережного использования её природных особенностей.
«В данном случае придание части плато Лагонаки статуса биосферного полигона позволяет реализовывать там проекты в сфере туризма и рекреации при сохранении контроля со стороны государства. При этом, как подчеркивает глава республики Мурат Каральбиевич Кумпилов, органы власти Адыгеи готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами», — сказал Митрофанов.
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Андрей Круковский обратил внимание на то, что экокурорт Лагонаки будет создан исключительно при условии полного соблюдения принципов устойчивого развития: проектирование и строительство по международным «зелёным» стандартам BRE (BREEAM) и USGBC (LEED).
Готовность обеспечить полную координацию действий по организации экологического туризма и охране окружающей среды в период реализации проекта выразил директор Кавказского заповедника.
На данном этапе проект создания горного экокурорта «Лагонаки» уже рассмотрели Минприроды России, ЮНЕСКО, Кавказский заповедник и общественные природоохранные организации.