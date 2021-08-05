В Адыгее обсудили предварительный проект горнолыжного курорта «Лагонаки», который собираются построить в заповеднике

Краснодарский край

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Экологи, руководство «Красной Поляны» и власти Адыгеи 5 августа обсудили создание экокурорта «Лагонаки»

Напомним, правительство России разрешило создать на территории Кавказского заповедника Лагонакский биосферный полигон, чтобы развивать там экологический туризм. Однако по мнению активистов и экологов, при строительстве могут пострадать природные экосистемы, входящие во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО.

Соглашение о создании экокурорта между руководством республики и НАО «Красная Поляна» было подписано на инвестфоруме в Санкт-Петербурге. В проект собираются вложить 23 млрд рублей. Построить курорт планируют к 2025 году. 

Чтобы остановить реализацию проекта, общественники создали петицию. 28 июня российские ученые опубликовали открытое письмо к президенту Владимиру Путину. Власти Адыгеи, в свою очередь, обещали, что курорт не будут строить в зоне, охраняемой ЮНЕСКО.

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5 августа на совещании в Адыгее власти республики совместно с руководством НАО «Красная Поляна» обсудили вопросы охраны природы в период создания всесезонного горного экокурорта «Лагонаки».

Генеральный директор НАО «Красная поляна» Андрей Круковский показал предварительный проект мастер-плана будущего экокурорта для обсуждения. Он отметил, что открытое обсуждение является принципиально важным для учета всех возможных рисков. 

«Курорт будет расположен вне границ объекта всемирного природного наследия. Наш приоритет это минимальное воздействие на окружающую среду. Сети и линейные объекты будут проложены по сложившимся дорогам и тропам, уже подвергшимся эрозии, а горнолыжные трассы прокладываются непосредственно по снежному покрову зимой без повреждения почвы», — подчеркнул Круковский.

Премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов отметил, что проект позволит создать две тысячи новых рабочих мест. По его словам, позиция властей Адыгеи состоит в том, что любая хозяйственная деятельность на территории республики должна вестись с учетом бережного использования её природных особенностей.

«В данном случае придание части плато Лагонаки статуса биосферного полигона позволяет реализовывать там проекты в сфере туризма и рекреации при сохранении контроля со стороны государства. При этом, как подчеркивает глава республики Мурат Каральбиевич Кумпилов, органы власти Адыгеи готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами»,  — сказал Митрофанов.

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Андрей Круковский обратил внимание на то, что экокурорт Лагонаки будет создан исключительно при условии полного соблюдения принципов устойчивого развития: проектирование и строительство по международным «зелёным» стандартам BRE (BREEAM) и USGBC (LEED).

Готовность обеспечить полную координацию действий по организации экологического туризма и охране окружающей среды в период реализации проекта выразил директор Кавказского заповедника.

На данном этапе проект создания горного экокурорта «Лагонаки» уже рассмотрели Минприроды России, ЮНЕСКО, Кавказский заповедник и общественные природоохранные организации.

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