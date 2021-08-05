В Адыгее обсудили предварительный проект горнолыжного курорта «Лагонаки», который собираются построить в заповеднике

Напомним, правительство России разрешило создать на территории Кавказского заповедника Лагонакский биосферный полигон, чтобы развивать там экологический туризм. Однако по мнению активистов и экологов, при строительстве могут пострадать природные экосистемы, входящие во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО.

Соглашение о создании экокурорта между руководством республики и НАО «Красная Поляна» было подписано на инвестфоруме в Санкт-Петербурге. В проект собираются вложить 23 млрд рублей. Построить курорт планируют к 2025 году.

Чтобы остановить реализацию проекта, общественники создали петицию. 28 июня российские ученые опубликовали открытое письмо к президенту Владимиру Путину. Власти Адыгеи, в свою очередь, обещали, что курорт не будут строить в зоне, охраняемой ЮНЕСКО.