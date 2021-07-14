Власти Адыгеи сообщили, что горнолыжный курорт в Лагонаки появится только при одобрении ЮНЕСКО. Ранее против строительства выступили более сотни ученых

14 июля в пресс-службе главы Адыгеи подчеркнули, что экокурорт «Лагонаки» создадут за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее больше сотни ученых просили Путина не допустить строительство

Напомним, правительство России разрешило создать на территории Кавказского заповедника Лагонакский биосферный полигон, чтобы развивать там экологический туризм. Однако по мнению активистов и экологов, при строительстве могут пострадать природные экосистемы, входящие во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО.

Чтобы остановить реализацию проекта, общественники создали петицию. На момент публикации новости ее подписали 45 тыс. 211 человек. Власти Адыгеи, в свою очередь, обещали, что курорт не будут строить в зоне, охраняемой ЮНЕСКО.

Соглашение о создании экокурорта между руководством республики и НАО «Красная Поляна» было подписано на инвестфоруме в Санкт-Петербурге. В проект собираются вложить 23 млрд рублей. Построить курорт планируют к 2025 году.

28 июня российские ученые опубликовали открытое письмо к президенту Владимиру Путину. Они высказали опасения, что строительство горнолыжного курорта может привести к нарушению и загрязнению запаса чистой питьевой воды, гибели птиц и другим необратимым последствиям для флоры и фауны.

«Нетронутая природа Кавказского заповедника уже давно привлекает внимание государственных органов различного ранга, а также коммерческих организаций. Главная цель создания особо охраняемых территорий — сохранение природных комплексов и биоразнообразия — уходит на задний план. На первое место выдвигаются идеи коммерциализации заповедников и национальных парков», — говорится в обращении.

По мнению ученых, вместо экологического туризма там будет индустриальный туризм, который подразумевает создание на охраняемых территориях горнолыжных комплексов, дорог, линий электропередачи и других капитальных объектов. Письмо подписали 124 человека.

14 июля власти Адыгеи еще раз подчеркнули, что экокурорт «Лагонаки» будет создан за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Планируется, что курорт площадью 1,5 тыс. га разместят в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах горы Абадзеш. До 1992 года этот участок использовался как горное пастбище. «Курорт будет расположен именно там и не затронет уникальные природные комплексы и заповедные объекты природы», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Там отметили, что при реализации проекта будет установлен режим охраны биосферного полигона и определены конкретные участки для использования в рекреационных целях.

На территории Лагонакского полигона хотят разместить только линии канатных дорог, лыжные спуски и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. При обустройстве трасс «практически» не потребуется изменение рельефа. Гостиницы, парковки и инженерное обеспечение будет находиться за пределами заповедника.

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В пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что еще в 2019 году Россия заявила в ЮНЕСКО о намерении создать курорт, а спустя год презентовала мастер-план и подала пакет документов. Сейчас мастер-план дорабатывается, также готовится стратегическая экологическая оценка, которую представят в ЮНЕСКО.