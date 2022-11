В Краснодаре на улице Чапаева закрасили граффити с Децлом

Напомним, этим летом в Краснодаре закрасили граффити с портретом Серхио Рамоса на улице Школьной. На его месте появилось изображение погибшего десантника Андрея Бурлакова.

В Сочи летом перекрыли рисунки на единственной легальной стене для граффити. Она находится по улице Крымской. Ее открыли семь лет назад. А в мае в городе закрасили граффити The Beatles «All you need is love» на стене у Комсомольского сквера на улице Несебрской. Там появится рисунок в память о героях Великой Отечественной войны.

Недавно Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре подвели итоги онлайн-голосования за эскиз нового граффити, которое появится на фасаде здания Муниципального концертного зала вместо работы итальянского художника.

