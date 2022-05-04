В Сочи закрасили граффити The Beatles «All you need is love». Теперь там появится патриотический рисунок «Молодой гвардии»

Граффити арт-движения Youfeelmyskill находилось на стене у Комсомольского сквера на улице Несебрской. Теперь там появится рисунок в память о героях Великой Отечественной войны

В конце апреля на улице Несебрской коммунальщики закрасили работу Youfeelmyskill, которая посвящена группе The Beatles. Граффити нарисовали около Комсомольского сквера в 2017 году ко Всемирному дню рок-н-ролла. На стене изобразили Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра. В руках они держали таблички со словами из песни All you need is love (все, что тебе нужно — это любовь). После этого в инстаграм-аккаунте* арт-движения Youfeelmyskill появился пост, в котором говорится, что граффити закрасили без ведома самих художников. По словам авторов граффити, с такой инициативой выступила «Молодая гвардия» Единой России в Сочи. Отметим, что сам рисунок был согласован с местными властями и являлся легальным стрит-артом.

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«В центре Сочи полно стен, требующих внимания и благоустройства, и без проблем можно подобрать подходящую поверхность. Но теперь лозунг о великом чувстве любви будет заменен на тему войны. И вот оно вроде бы и неплохо, да только работ на военную тему в центре Сочи штук пять, если не больше, а на тему любви — ни одной», — говорится в тексте поста Youfeelmyskill.

Юга.ру попробовали связаться с депутатом Владиславом Тепляковым (руководитель местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» города Сочи), но помощник депутата, который представился Дмитрием, сказал, что комментариев по этому поводу не будет. Он уточнил, что Владислав Тепляков уже комментировал эту ситуацию в СМИ и добавить к этим словам нечего. Вот слова депутата, которые приводит Sochinews: «Решение о появлении нового граффити на улице Несебрской было принято руководством «Молодой Гвардии» в Сочи и поддержано соответствующими подразделениями городской администрации и моими коллегами — депутатами Городского Собрания Сочи. Мы уже давно оказываем поддержку молодым художникам в Сочи, помогаем им организационно, привлекаем инвесторов для финансирования многих творческих проектов. Поверьте, это удовольствие, что называется, не из дешевых».

Также мнение депутата опубликовал телеграм-канал «Реальный Сочи». По словам Теплякова, вместо граффити с изображением The Beatles на стене на улице Несебрской появится граффити с названием «Будем жить».

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«Рисунок «Будем жить» — одна из крупнейших работ команды, был поддержан мной и профинансирован. Любые работы темы патриотизма считаю приоритетными и правильными. Мнения бывают разные, в этом принцип демократического общества. Не отказывался и не откажусь от своих слов и убеждений, британские музыканты не могут сравниваться с Героями Великой Отечественной войны», — сказал депутат.



Он также предложил художникам не заниматься «популизмом» и «в рабочем порядке обсудить вопросы, которые их беспокоят».

Вот, где находилась закрашенная сейчас работа:

© Скриншот с сайта google.com/maps

Граффити-художник белорусского проекта Youfeelmyskill Ян Кузьмин рассказал журналисту Юга.ру, что раньше он сотрудничал с мэрией Сочи на протяжении нескольких лет, но уже три года райтер работает с частными лицами. «Просто, когда я сотрудничал с чиновниками, у нас была договоренность, что вопрос изменения всех моих работ (подкрасить или закрасить граффити) будет согласовываться со мной. Сейчас этого не произошло. Если бы мне сказали, что есть такая необходимость и предоставили стену, куда я мог бы перенести работу, вопросов бы не было. Работа с «битлами» ведь стала частью города. Она публиковалась в разных журналах, с ней фотографировались люди… Сейчас работаю с частными лицами. Я обычно предлагаю такой вариант: рисую, что хочу, от них требуется только дать добро. Некоторые помогают с краской или подъемниками. Это же больших денег стоит. Нет, я не собираюсь прекращать легально оформлять стены и фасады домов в Сочи. В ближайшее время проведу реставрацию своих работ. Их в городе около 15. Буду дальше содержать их в надлежащем виде», — сказал Ян Кузьмин.

Отметим, что в конце апреля в СМИ появилась информация, что основатель The Beatles Пол Маккартн вышел на сцену во время концерта (в рамках тура «Got Back») в США с флагом Украины.