В Сочи закрасили граффити The Beatles «All you need is love». Теперь там появится патриотический рисунок «Молодой гвардии»

В конце апреля на улице Несебрской коммунальщики закрасили работу Youfeelmyskill, которая посвящена группе The Beatles. Граффити нарисовали около Комсомольского сквера в 2017 году ко Всемирному дню рок-н-ролла. На стене изобразили Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра. В руках они держали таблички со словами из песни All you need is love (все, что тебе нужно — это любовь). После этого в инстаграм-аккаунте* арт-движения Youfeelmyskill появился пост, в котором говорится, что граффити закрасили без ведома самих художников. По словам авторов граффити, с такой инициативой выступила «Молодая гвардия» Единой России в Сочи. Отметим, что сам рисунок был согласован с местными властями и являлся легальным стрит-артом.