Улицу Чапаева в Краснодаре снова реконструируют

Мэр Краснодара заявил, что изменения не работают так, как предполагали в администрации

Напомним, весной 2021 года на улице Чапаева установили бордюры и сделали велодорожку — на участке от улицы Рашпилевской до Красноармейской. Так в городе начали воплощать проект «7 улиц», который предполагал несколько пешеходных зон в центре (подробнее о нём можно прочитать здесь). В июле 2021 года Вениамин Кондратьев решил приостановить реализацию идеи бывшего главного архитектора Краснодара Натальи Машталир, по мнению губернатора, проект нуждался в доработке. О парковке автомобилей на велодорожке улицы Чапаева в соцсетях и СМИ города говорят давно. Улица в таком виде встретила уже третьего мэра Краснодара. Евгений Наумов на совещании 21 ноября обратил внимание на проблему и поручил проработать варианты обустройства участка.

Наталья Машталир: «Здорово, если бы «7 улиц», как раковая опухоль, расползлась по всему городу»: Архитектор рассказала, что улицы были выбраны после долгого математического моделирования