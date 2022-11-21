Улицу Чапаева в Краснодаре снова реконструируют
Мэр Краснодара заявил, что изменения не работают так, как предполагали в администрации
Напомним, весной 2021 года на улице Чапаева установили бордюры и сделали велодорожку — на участке от улицы Рашпилевской до Красноармейской. Так в городе начали воплощать проект «7 улиц», который предполагал несколько пешеходных зон в центре (подробнее о нём можно прочитать здесь).
В июле 2021 года Вениамин Кондратьев решил приостановить реализацию идеи бывшего главного архитектора Краснодара Натальи Машталир, по мнению губернатора, проект нуждался в доработке.
О парковке автомобилей на велодорожке улицы Чапаева в соцсетях и СМИ города говорят давно. Улица в таком виде встретила уже третьего мэра Краснодара. Евгений Наумов на совещании 21 ноября обратил внимание на проблему и поручил проработать варианты обустройства участка.
Наталья Машталир: «Здорово, если бы «7 улиц», как раковая опухоль, расползлась по всему городу»:
«В таком состоянии улица Чапаева быть не может. Те изменения, которые мы внесли, не работают так, как мы предполагали. Припаркованные высокие джипы занимают половину тротуара и половину проезжей части. Через неделю хочу получить предложения — как будем наводить порядок на данном участке», — заявил Евгений Наумов.
На новость отреагировал краснодарский урбанист Мирослав Валькович, в своем Telegram-канале он напомнил, что в мае 2021 года проходили общественные обсуждения по проекту планировки территории по улице Чапаева, от улицы Рашпилевской до Красноармейской.
«Неужто дождались, и наконец возьмутся за Чапаева? А то ведь нет ничего более постоянного, чем временное. Хотя рано радоваться, посмотрим, какие «предложения» поступят», — написал специалист в своем блоге.
Юга.ру рассказывали о судьбе «7 улиц» после ухода с поста главного архитектора Краснодара Натальи Машталир. Проект должен был преобразить центр города и сделать его доступнее для пешеходов. После приостановки реализации проекта о решении губернатора высказался известный урбанист Илья Варламов. Блогер посчитал, что глава региона «испугался воплей автомобилистов».
Напомним, в Краснодаре с октября 2021 года не перекрывают проезжую часть улицы Красной, главного «проспекта» города и точки притяжения творческих горожан. Юга.ру рассказывали о том, чего лишились городские артисты с уходом традиции.