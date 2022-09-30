Краснодарскому адвокату вручили повестку в отделе полиции. Он пришёл туда помочь задержанным девушкам

Краснодарскому адвокату Алексею Аванесяну 28 сентября вручили повестку прямо в отделе полиции, куда он пришёл, чтобы помочь задержанным за расклейку антивоенных листовок девушкам

Их вызвали на опрос в УМВД Краснодара, юрист позвонил в отдел полиции и сообщил, что будет защищать девушек. Когда Аванесян и доверительницы зашли в кабинет, сотрудник полиции позвонил кому-то и сказал: «Он здесь». Через несколько минут задержанных попросили выйти, а в кабинете появилась женщина с удостоверение сотрудницы военкомата. Она попыталась вручить адвокату повестку, Аванесян (он майор запаса) не стал подписывать документ. Тогда женщина в присутствии двух полицейских составила акт об отказе, добавив, что юристу всё равно нужно прийти в военкомат на следующий день к назначенному времени.

Адвокат утром 29 сентября явился в военкомат, где только сверили данные его военного билета и отпустили. По мнению юриста, представительница военкомата оказалась в УМВД не случайно.

«Возможно, есть списки активистов и адвокатов, которые их защищают. Их не так много в Краснодаре. Возможно, полиция хочет сплавить всю протестную активность в армию или за рубеж, чтобы зачистить поле», — цитирует Алексея Аванесяна «Адвокатская улица».

Журналистке Юга.ру адвокат информацию подтвердил, но комментировать ситуацию отказался.

Алексей Аванесян — известный в Краснодарском крае адвокат. Он защищал срочника, который отработал удушающий приём на памятнике в части в Горячем Ключе, вёл дело супругов Дмитрия и Натальи Бакшеевых — так называемых «краснодарских каннибалов».