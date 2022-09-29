«Медицинской комиссии не было, иначе бы они заметили, что он немного косоглазый». Краснодарскому айтишнику вместо брони дали автомат

Василия Малиночку из Краснодара приглашали на плановые сборы, а забрали по мобилизации и отправили в воинскую часть

По словам юриста Антона Тимченко, Василий получил повестку ещё до объявления мобилизации. В военкомат ему предложили явиться 22 сентября. 21 числа президент объявил частичную мобилизацию. Василий, как законопослушный гражданин, пришел в военкомат в назначенный день.

Дальше ситуация развивалась стремительно. В военкомате Василию Малиночке сказали, что вместо сборов он попадает под мобилизацию, посадили в автобус и отправили в расположение воинской части в Молькино.



«Медицинской комиссии не было, иначе бы они заметили, что он немного косоглазый. Мне кажется, не нужно быть квалифицированным медиком, чтобы это заметить. Однако почему-то проигнорировал военкомат этот факт», — рассказал юрист Антон Тимченко.



Василий опомнился только в воинской части. Обратился к командиру подразделения. Указал на возможную ошибку: ему 38 лет, он рядовой, то есть по закону не попадает в первый разряд запасников и не должен быть призван в первую очередь.

«Это не ко мне, решайте с военкоматом», — ответил командир части.

К делу подключились коллеги, родственники, друзья Василия. Они направили обращение в военную прокуратуру, военному комиссару Краснодарского края. Помимо косоглазия и возраста у Василия, казалось, есть ещё один весомый аргумент на получение отсрочки. Малиночка инженер. Он работает в компании «Мегафон». Отвечает за поддержание отказоустойчивости инфраструктурных платформ биллинга, связи и программно-аппаратных комплексов.

То есть задействован в обеспечении устойчивости систем связи. Такие сотрудники имеют право на отсрочку. Ранее Минцифры опубликовало обширный список профессий, имеющих право на неё. Коллеги Василия даже смогли добиться отправки правительственной телеграммы от министра цифрового развития Максута Шадаева с просьбой освободить мужчину от необоснованной мобилизации. Однако всё это не впечатлило военных.

Пока группа поддержки стучалась во все двери, Василий территориально стал ближе к СВО. Его отправили на полигон в Ростовскую область. Там он проходит подготовку вместе с другими мобилизованными. Юрист Антон Тимченко сетует, что Василий стал снарядом в какой-то военно-бюрократической игре. Командиры частей ждут отмашки от военкома. Военком указывает на то, что Василий уже приписан к воинской части.



«Проблема в том, что подготовка на этом самом полигоне, она довольно стремительная, и по истечении недели их могут перекинуть туда, откуда, даже если ты знаешь, что призыв был незаконным, достать его будет ещё сложнее», — беспокоится юрист Тимченко.

Он держит связь с Василием. Тот, в свою очередь, сообщил, что на полигон уже приезжали «покупатели». Так на армейском сленге называют офицеров, которые забирают мобилизованных в войска. Увидев косоглазого стрелка, офицер, по словам Василия, был в высшей степени обескуражен.

Ранее Юга.ру рассказывали историю инвалида-колясочника из Адыгеи. Сотрудники местного военкомата сначала вручили ему повестку по мобилизации, затем признали ошибку и извинились.