Юга.ру собрали истории людей о процедуре частичной мобилизации

21 сентября президент страны Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. На следующий же день у военкоматов выстроились очереди из призывников, затем стали появляться сообщения о нарушениях процедуры. Рассказываем несколько историй. В редакцию Юга.ру обратилась девушка Юлия из Краснодара и сообщила, что её 36-летнему мужу на работу пришла повестка из военкомата. В ней было сказано, что это призыв на сборы. Супруг удалённо работает программистом, в армии не служил, боевого опыта нет, в учебном заведении военной кафедры тоже не было. Мужчина пришёл за документом в отдел кадров, а на следующий день отправился в военкомат с уверенностью, что его призывают как специалиста. Там ему толком ничего не объяснили, сказали пойти домой, собрать вещи и через несколько часов вернуться. По словам девушки, после этого его отвезли в военную часть в Молькино. «Уже сутки, как он там. По сути, вопреки своим заявлениям и критериям отбора, указанным Министерством обороны, повестки вручают всем подряд и в части распределяют тоже всех: не служивших, без боевого опыта, старше 35 лет. И что самое непонятное — узких специалистов, как моего мужа, записывают стрелками», — возмущается собеседница. По её словам, телефон у супруга не забрали, но общение с ним редкое. Никакой конкретной информации по срокам отправки на фронт и местам нет.

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«Они не на сборы уехали. И не на две недели, о которых шла речь. Пугает, что человек не имеет никаких навыков. Я написала обращение на сайте Министерства обороны, чтобы мне разъяснили ситуацию. Он не собирается уклоняться и прятаться, бежать заграницу или отсиживаться в подвале. Но хотелось бы понять, что происходит. Почему отклонение от критериев призыва», — подытожила Юлия. Как рассказал военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов, российской армии необходимы «люди, имеющие боевой опыт, в первую очередь — танкисты, артиллеристы и водители-механики. Все мобилизованные обязательно пройдут военную подготовку». При этом Кузнецов подчеркнул, что призывники-срочники в зону специальной военной операции не попадут. Повестку вручили 40-летнему ветерану МВД и инвалиду первой группы Михаилу Тимошенко, проживающему в Тахтамукайском районе Адыгеи. Во время службы в Грозном, мужчина получил травму, с тех пор он передвигается на инвалидной коляске. Сотрудники военкомата и полиции видели это, но всё равно отдали бумагу и потребовали на следующий день явиться. Мужчина как минимум дважды за последние годы лично был в военкомате и приносил медицинские справки. Последний раз — в прошлом году, когда его пригласили на военные сборы. Ранее стало известно, что мобилизовали 59-летнего мастера на заводе Виктора Тарапуна из станицы Каневской. Начальник отправил его в военкомат, где мужчине вручили повестку. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. Медкомиссия была формальной.

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Тарапун не служил, боевого опыта нет — только военная кафедра в начале 1980-х. У мужчины гипертония, хроническая сердечная недостаточность и аденома предстательной железы. В военкомате Виктор рассказал про заболевания, указал на возраст, но его признали годным. Согласно разъяснениям Минобороны, младшие офицеры призываются только до 50 лет, но мужчину всё равно отправили сначала в Краснодар, а затем в Майкоп на обучение. Позже стало известно, что его всё же вернули семье. Более 700 обращений о нарушениях в процедуре частичной мобилизации (из них 350 жалоб — на нарушение возрастного ценза) поступило в редакцию RT. Об этом сообщила главред издания Маргарита Симонян. Это свидетельствует о несоблюдении правила, по которому в первую очередь должны мобилизовать солдат, старшин, прапорщиков и мичманов в возрасте до 35 лет, а также младших офицеров до 45 лет и старших офицеров до 60 лет.

Повестка пришла и 41-летнему рядовому Михаилу Брежневу из Лабинска, который прошёл срочную службу и не имеет боевого опыта. Через два дня его вместе с другими военнослужащими отвезли в Афипский, а затем — Буденновск. Вместе с Брежневым было ещё около 300 человек (из Псебая, Лабинска, Сочи, Брюховецкой). Как рассказала сестра Михаила, их больше суток возили на семи автобусах из одного пункта в другой. Не кормили (позволили поесть на остановке за свой счёт), ничего не объясняли. Как сообщил военный комиссариат Краснодарского края, по каждому случаю жалобы будут проводить проверку. Если информация о нарушении при мобилизации подтвердится — человека вернут из части домой. При этом в ведомстве говорят о высокой явке желающих пойти на фронт. Тихону 45 лет. 22 сентября в 20:30 ему принесли повестку и сказали явиться в военкомат на следующий день к 8:00. В армии более 20 лет назад он служил танкистом. «Со мной в очереди было человек 70. Я там просидел больше двух часов, потом зашёл на две минуты в кабинет, мне отдали военный билет и отправили домой. Сказали, что по возрасту уже не подхожу. Им было главное, что я танкист, а потом будут разбираться, сколько мне лет. При мне от военкомата отъехало два автобуса — кого-то отправляют в Молькино, других в Майкоп», — рассказал Тихон.

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По его словам, у большинства присутствующих настроение было хорошее. Пять-шесть призывников пришли с жёнами. У одного мужчины четверо детей, его, как и Тихона, отпустили. Краснодарский адвокат Михаил Беньяш написал в своём телеграм-канале, что готов помогать тем, кому пришла повестка, и они с этим не согласны. А тем, кто хоть раз выходил на митинг и получил любое наказание за свою активность, — будет помогать бесплатно.