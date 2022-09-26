«Узких специалистов записывают стрелками». Как проходит частичная мобилизация в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Юга.ру собрали истории людей о процедуре частичной мобилизации

21 сентября президент страны Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. На следующий же день у военкоматов выстроились очереди из призывников, затем стали появляться сообщения о нарушениях процедуры. Рассказываем несколько историй.

В редакцию Юга.ру обратилась девушка Юлия из Краснодара и сообщила, что её 36-летнему мужу на работу пришла повестка из военкомата. В ней было сказано, что это призыв на сборы. Супруг удалённо работает программистом, в армии не служил, боевого опыта нет, в учебном заведении военной кафедры тоже не было.

Мужчина пришёл за документом в отдел кадров, а на следующий день отправился в военкомат с уверенностью, что его призывают как специалиста. Там ему толком ничего не объяснили, сказали пойти домой, собрать вещи и через несколько часов вернуться. По словам девушки, после этого его отвезли в военную часть в Молькино.

«Уже сутки, как он там. По сути, вопреки своим заявлениям и критериям отбора, указанным Министерством обороны, повестки вручают всем подряд и в части распределяют тоже всех: не служивших, без боевого опыта, старше 35 лет. И что самое непонятное — узких специалистов, как моего мужа, записывают стрелками», — возмущается собеседница.

По её словам, телефон у супруга не забрали, но общение с ним редкое. Никакой конкретной информации по срокам отправки на фронт и местам нет.

100 тыс. за проезд и кавказцы, спящие на картонках:

«Они не на сборы уехали. И не на две недели, о которых шла речь. Пугает, что человек не имеет никаких навыков. Я написала обращение на сайте Министерства обороны, чтобы мне разъяснили ситуацию. Он не собирается уклоняться и прятаться, бежать заграницу или отсиживаться в подвале. Но хотелось бы понять, что происходит. Почему отклонение от критериев призыва», — подытожила Юлия.

Как рассказал военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов, российской армии необходимы «люди, имеющие боевой опыт, в первую очередь — танкисты, артиллеристы и водители-механики. Все мобилизованные обязательно пройдут военную подготовку». При этом Кузнецов подчеркнул, что призывники-срочники в зону специальной военной операции не попадут.

Повестку вручили 40-летнему ветерану МВД и инвалиду первой группы Михаилу Тимошенко, проживающему в Тахтамукайском районе Адыгеи. Во время службы в Грозном, мужчина получил травму, с тех пор он передвигается на инвалидной коляске. Сотрудники военкомата и полиции видели это, но всё равно отдали бумагу и потребовали на следующий день явиться.

Мужчина как минимум дважды за последние годы лично был в военкомате и приносил медицинские справки. Последний раз — в прошлом году, когда его пригласили на военные сборы.

Ранее стало известно, что мобилизовали 59-летнего мастера на заводе Виктора Тарапуна из станицы Каневской. Начальник отправил его в военкомат, где мужчине вручили повестку. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. Медкомиссия была формальной.

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Тарапун не служил, боевого опыта нет — только военная кафедра в начале 1980-х. У мужчины гипертония, хроническая сердечная недостаточность и аденома предстательной железы. В военкомате Виктор рассказал про заболевания, указал на возраст, но его признали годным. Согласно разъяснениям Минобороны, младшие офицеры призываются только до 50 лет, но мужчину всё равно отправили сначала в Краснодар, а затем в Майкоп на обучение. Позже стало известно, что его всё же вернули семье.

Более 700 обращений о нарушениях в процедуре частичной мобилизации (из них 350 жалоб — на нарушение возрастного ценза) поступило в редакцию RT. Об этом сообщила главред издания Маргарита Симонян. Это свидетельствует о несоблюдении правила, по которому в первую очередь должны мобилизовать солдат, старшин, прапорщиков и мичманов в возрасте до 35 лет, а также младших офицеров до 45 лет и старших офицеров до 60 лет.

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Повестка пришла и 41-летнему рядовому Михаилу Брежневу из Лабинска, который прошёл срочную службу и не имеет боевого опыта. Через два дня его вместе с другими военнослужащими отвезли в Афипский, а затем — Буденновск. Вместе с Брежневым было ещё около 300 человек (из Псебая, Лабинска, Сочи, Брюховецкой). Как рассказала сестра Михаила, их больше суток возили на семи автобусах из одного пункта в другой. Не кормили (позволили поесть на остановке за свой счёт), ничего не объясняли.

Как сообщил военный комиссариат Краснодарского края, по каждому случаю жалобы будут проводить проверку. Если информация о нарушении при мобилизации подтвердится — человека вернут из части домой. При этом в ведомстве говорят о высокой явке желающих пойти на фронт.

Тихону 45 лет. 22 сентября в 20:30 ему принесли повестку и сказали явиться в военкомат на следующий день к 8:00. В армии более 20 лет назад он служил танкистом.

«Со мной в очереди было человек 70. Я там просидел больше двух часов, потом зашёл на две минуты в кабинет, мне отдали военный билет и отправили домой. Сказали, что по возрасту уже не подхожу. Им было главное, что я танкист, а потом будут разбираться, сколько мне лет. При мне от военкомата отъехало два автобуса — кого-то отправляют в Молькино, других в Майкоп», — рассказал Тихон.

«Хотелось бы сначала детишек товарищей из Госдумы увидеть в первых рядах»:

По его словам, у большинства присутствующих настроение было хорошее. Пять-шесть призывников пришли с жёнами. У одного мужчины четверо детей, его, как и Тихона, отпустили.

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш написал в своём телеграм-канале, что готов помогать тем, кому пришла повестка, и они с этим не согласны. А тем, кто хоть раз выходил на митинг и получил любое наказание за свою активность, — будет помогать бесплатно.

Ранее Юга.ру писали о правах и обязанностях после получения повестки в военкомат. 26 сентября в Краснодарском крае запустили «горячую линию» по мобилизации. Юга.ру выяснили, куда ещё можно пожаловаться, если повестка пришла по ошибке.

Ветераны Инвалидность Международные отношения Министерство обороны России политика Украина Частичная мобилизация для СВО

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