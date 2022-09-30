В Краснодарском крае семь ошибочно мобилизованных вернули домой. Остальным обещали заплатить по 100 тыс. рублей

После проверки семь мобилизованных кубанцев вернули домой. Но их имена не разглашают

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что краевой военкомат начал проверять жалобы, связанные с частичной мобилизацией. В регионе семь ошибочно мобилизованных вернули домой. Кто они — неизвестно.

Ранее Юга.ру рассказывали, что домой вернули 59-летнего Виктора Тарапуна из станицы Каневской. Он не служил, у него нет боевого опыта, но есть гипертония, хроническая сердечная недостаточность и аденома предстательной железы. Но военкомат все равно посчитал его годным и отправил в Майкоп на обучение.

Еще удалось вернуть 36-летнего программиста из Краснодара. Он не служил в армии, но в военкомате его записали стрелком и отправили в Молькино. Позже работодатель смог оформить на мужчину бронь, как на ключевого эксперта сферы связи.

Также губернатор Кубани добавил, что каждому мобилизованному выплатят по 100 тыс. рублей. Деньги сможет получить либо сам призывник, либо кто-то из родственников. Средства поступят на счет в течение двух недель.

Порядок единовременной выплаты еще не утвердили, но обещали сделать это в скором времени.

В Крыму мобилизованным решили выплатить по 200 тыс. рублей. А мэр Москвы Собянин заявил, что мобилизованным москвичам будут ежемесячно доплачивать по 50 тыс. рублей.

При этом некоторым призывникам и добровольцам приходится самим покупать себе некоторые вещи. Один из военных корреспондентов рассказал, что солдаты воюют без нижнего белья.