Срочника, который отработал удушающий приём на памятнике в части в Горячем Ключе, оштрафовали на 40 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • Проходная военной части 51532. Молькино. Краснодарский край © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Проходная военной части 51532. Молькино. Краснодарский край © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В январе 2022 года два солдата-срочника в Горячем Ключе решили записать видео с памятником спецназовцам

В начале 2022 года по сети разошлось видео, снятое одним из солдат-срочников из Горячего Ключа. На нём его товарищ отрабатывал несколько силовых приёмов на памятнике спецназовцам ГРУ, установленном на территории военной части в посёлке Молькино. Сначала памятник получил пощёчину, потом на нём провели удушающий приём. За кадром слышен смех. Автор видео опубликовал его в соцсетях, но позже удалил. 

В пресс-службе Южного военного округа Юга.ру после инцидента сообщили, что всех нарушителей привлекут к административной и дисциплинарной ответственности, в том числе за использование телефона на территории военной части.

Призывник, который попал на видео, прибыл в часть из  Дагестана. Через два дня после публикации видео в соцсетях и комментария ЮВО свои извинения за солдата принес глава Дагестана. Сергей Меликов написал, что приносит свои извинения «и как глава Дагестана, и как человек, и как офицер»

Случаем заинтересовались в Главном военном следственном управлении СКР. При этом сначала следствие пыталось квалифицировать этот случай, как «реабилитацию нацизма» (354.1 УК), однако усилиями адвоката солдат дело в итоге было переквалифицировано на «вандализм» (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Об этом сообщил адвокат Алексей Аванесян. Он также отметил, что защита намерена оспорить решение Краснодарского гарнизонного суда. Его слова приводит издание «Коммерсантъ-Черноморье». 

«Осужденный поедет сегодня в свою часть, где будет и дальше проходить срочную службу. В очередной раз повторю, что поступок моего подзащитного заслуживает лишь гауптвахты и воспитательной с ним беседы».

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи по уголовной статье за вандализм оштрафовали граффитиста на 25 тысяч рублей. 

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