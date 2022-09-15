Александр Сафронов, выигравший на выборах в кубанский парламент, отказался от места в нём. Юга.ру поговорили с коммунистом

14 сентября, в день оглашения окончательных результатов голосования за депутатов Заксобрания Кубани, победивший депутат КПРФ Александр Сафронов отказался от своего мандата. До этого он от лица партии заявил о нелегитимности процедуры собранию избиркома. «КПРФ эти выборы не признаёт. Это не выборы, а трёхдневное глумление. Я считаю, и партия так считает, что краевой избирком просто самоустранился вместо решения вопросов. Фальсификаторы, махинаторы крадут будущее наших детей. Такая нестабильная обстановка в стране, и кто-то специально целенаправленно подрывает доверие к единственному легитимному институту — выборам», — высказался Сафронов.

«В такой ситуации принял решение отказаться от мандата депутата Заксобрания края. Это мой протест против беспредела административного ресурса на псевдовыборах» Александр Сафронов, член КПРФ

Мандат Сафронова достался Ивану Жилищикову. На прошлых выборах в региональный парламент и Сафронов, и Жилищиков тоже выдвигались от КПРФ. Сафронов проиграл, мандат достался сопернику. Тогда независимые исследователи указали на аномалии в распределении голосов и обвинили Ивана в сговоре с «Единой Россией» ради фальсификации выборов. Спустя пять лет выигрывает уже Александр, но сам себя лишает места в парламенте. Журналистка Юга.ру созвонилась с ним, чтобы узнать подробности. «С товарищами я посоветовался, я всё-таки человек партийный, делегировала меня партия. Они, может, и не поддержали моё решение, но приняли его и поняли», — прокомментировал он. Член Совета движения «Голос»* Давид Канкия считает, что Сафронова вынудили отказаться от мандата. «Я ещё в августе писал, что КПРФ будет сливать за мандат Жилищикова. Но не думал, что сюда приплетут непризнание выборов и красивую позу Сафронова. Я уверен, что ему выкрутили руки, надавили и в партии, и в администрации — скорее всего, на него что-то есть. Это полностью согласовано», — заявил политолог.

«Говорить, что ты против фальсификации, и тут же отдавать мандат тому, кто стал депутатом благодаря фальсификациям — это верх лицемерия» Давид Канкия, политолог

Александр говорит, что отказ от места в ЗСК не должен повлиять на доверие избирателей. «Я вам скажу так: всё равно партия остаётся в стенах Заксобрания, голосовали не только за меня, но и за партию. Я получил множество звонков от расстроенных избирателей, от друзей, но что делать? Вот мы не признали выборы. Но должно же быть кроме слов какое-то дело? », — объясняет он. Коммунист отрицает, что в партии обсуждали такой шаг до окончания выборов, и подчёркивает своё желание стать депутатом. «Запланированным это решение не было. Мне хотелось позадавать какие-то вопросы руководству региона от лица депутата ЗСК — например, Миньковой о школах в микрорайоне Губернском. Но то, что сейчас произошло, почему моя реакция такая резкая — это фундаментально иная ситуация», — говорит Александр.

«Да, фальсификации какие-то были всегда, выборы после развала Советского союза страдали массовыми нарушениями. Но раньше, собрав достаточно активное наблюдение, мы могли рассчитывать на хороший результат. А теперь нам показали, что можно делать вообще всё — результат нарисуют любыми путями, наплевав на правила приличия, вся система дала на это добро» Александр Сафронов, член КПРФ

Юга.ру освещали ход голосования за депутатов краевого парламента, где победила «Единая Россия» с результатом 70,8%. Так, Краснодарский край занял второе место по количеству нарушений после Москвы (данные «Голоса»*): бюллетени находили под попой у члена участковой комиссии, наблюдателей избивали, избиратели находили себя в списках как уже проголосовавших. При этом глава крайизбиркома Алексей Черненко отметил, что внештатных ситуаций на выборах не было.