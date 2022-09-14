Кто вошёл в состав парламента Краснодарского края по итогам выборов-2022? Рассказал председатель Заксобрания Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко прокомментировал официальные итоги выборов

С 9 по 11 сентября жители Краснодарского края голосовали за кандидатов в депутаты Заксобрания Кубани и некоторых округов, глав 66 сел и городов. Утром 12 сентября Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов депутатов ЗСК, а сегодня председатель кубанского парламента официально прокомментировал окончательные результаты.

«Каждый избиратель понимал, что избирает тех, кто в ближайшие пять лет будет определять направление социально-экономического развития региона, принимать законы, регулирующие работу всех отраслей экономики и социальной сферы и контролировать их исполнение», — отметил Юрий Бурлачко.

Партия «Единая Россия» получила 70,8% голосов. Помимо единороссов, в состав ЗСК войдут представители КПРФ, получившей 10,76% голосов, ЛДПР (6,63%) и «Справедливой России» (5,78%). Совсем немного не удалось добрать партии «Новые люди».  Политические партии представлены также и в одномандатных округах. В одном из них одержал победу представитель «Партии роста».

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Юрий Бурлачко выразил признательность тем, кто разделил большие объём работы и ответственность при организации и проведении трёхдневного процесса голосования — членам Крайизбиркома, территориальным избирательным комиссиям, правоохранителям, обеспечивавшим порядок на выборах, наблюдателям и многим другим.

«Уверен, многопартийный характер депутатского корпуса положительно скажется на будущей работе. Сопоставление мнений и подходов пойдёт только на пользу дела, потому что благосостояние края и его жителей является главной целью каждого из нас, независимо от политических взглядов и партийной принадлежности», — считает Юрий Бурлачко.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодарском крае на избирательную кампанию выделили 480 млн рублей, и разбирались, на что их потратят.

«Единая Россия» «Справедливая Россия» Выборы ЗСК КПРФ ЛДПР Юрий Бурлачко

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