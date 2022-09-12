Голосующие мертвецы и песковик, «симпатичная женщина» с бюллетенями под попой и пацифистские лозунги. Чем запомнятся выборы-2022 в Краснодарском крае

Собрали самые яркие эпизоды голосования 9-11 сентября в Краснодарском крае, где, по мнению ЦИК, не было внештатных ситуаций

С 9 по 11 сентября в России проходили выборы глав муниципальных образований, депутатов в региональные и местные парламенты. Жители Кубани голосовали за кандидатов в краевое Заксобрание и городские думы, в некоторых муниципалитетах — за новых глав районов или населённых пунктов. «По ощущениям, скандальность выборов сейчас была очень-очень высокая. Это были плохие выборы в условиях, когда ограничено пространство свободы слова и растёт административное и полицейское давление. Сейчас Россия отвечает только одному из признаков демократичных выборов — периодичности», — описал избирательную кампанию политолог и член Совета движения «Голос»* Давид Канкия. К понедельнику «Голос»* получил более 200 сообщений о нарушениях выборов в Краснодарском крае. По этому показателю регион на втором месте в России после Москвы. 9 сентября в Краснодаре задержали активиста Виталия Немцева. По словам адвоката Михаила Беньяша, это сильно ухудшило качество наблюдения в городе. Так, на краснодарском участке № 2265 заметили возможный «вброс» голосов:

Значительная часть участковых комиссий не допустила наблюдателей от КПРФ. На участке № 2168 избиратели голосовали дважды, а в УИК № 2057 мужчина обнаружил, что уже проголосовал в тайне от самого себя. Зато в Анапе в списке избирателей оказались не только люди, но и выдуманные существа. На участке № 0204 бюллетень выдали песочному снеговику.

В разных городах зафиксировали случаи насилия по отношению к наблюдателям и другим участникам избирательного процесса. Роман Иванов, доверенное лицо кандидата в Заксобрание от КПРФ Юрия Гудкова, заявил о нападении двух неизвестных мужчин на глазах у сотрудников полиции. Во время обхода избирателей-надомников пострадала 19-летняя наблюдательница от Юрия Гудкова.

« Беспросветное дно, какой тут комментарий… Комиссии на участках тотально не знают ни законодательства, ни регламента проведения голосования, все нарушения крышуются в вышестоящих комиссиях, а народ выборы вообще саботирует: реальная явка около 15% — и это с бюджетниками…», — возмущается кандидатка в ЗСК от КПРФ Илона Грачевская. Во время голосования она помогала наблюдателям в Геленджике справляться с нарушениями. В субботу Грачевская привлекла внимание полицейских к попытке зампреда участка № 0901 Марины Таракановой спрятать под попу пачку бюллетеней с проставленными голосами за «Единую Россию». «Мы каждый раз повторяем, что не стоят амбиции любого депутата, кандидата, чиновника того, чтобы рисковать репутацией этой молодой симпатичной женщины Таракановой, комиссии, всей избирательной системы. Надо разобраться тщательно: почему она на это пошла? Чем её мотивировали?», — откликнулась на ситуацию глава российского избиркома Элла Памфилова.

«Это неприятный для нас инцидент. Нам важно, чтобы на результаты не повлияли ни сомнительная документация, ни люди, действия которых могут нанести ущерб легитимности, прозрачности выборов, доверию к ним. Бюллетени, или то, что мы видели, как бюллетени, опечатаны и в подсчёте голосов принимать участие не будут», — заявил глава ЦИК Краснодарского края Алексей Черненко. Члена комиссии отстранили от работы с избирательными документами. Позже с этого же участка через суд попытались удалить наблюдательницу Татьяну Маментьеву. Повестку девушке, заметившей нарушение Таракановой, выдали за две минуты до начала заседания. Призывы не фальсифицировать выборы от председателя ЦИК не сработали: в Кабардинке наблюдатели участка № 0921 заподозрили, что сейф с бюллетенями вскрывали.

«Обычные подконтрольные выборы с необученными УИКами. Были попытки провокаций, но слабые. Одному наблюдателю перерезали тормозные шланги в машине. Был казачий хор, пьяненькие доверенные лица, поменянные ночью печати на сейфах, бегства выездных комиссий от наблюдателей, заявления надомников, заполненные одним почерком, истерики при виде камер и препятствие наблюдению. Всё как всегда. Были попытки судебных удалений наблюдателей, но мы их более-менее успешно купировали. Из необычного: ночью, в самый разгар подвоза мешков с бюллетенями ТИК заперся и стал недоступен для всех. Зачем они это сделали — непонятно. Ну и ещё покойники через год после кончины изъявили желание голосовать», — поделился Беньяш.

Некоторые жители Кубани использовали бюллетени для выражения своей политической позиции и оставляли на них пацифистские лозунги. Законы о фейках и дискредитации российской армии, принятые 4 марта 2022 года, не позволяют нам прикрепить фотографии или ссылку на публикацию в краснодарском телеграм-канале.

Как сообщили в краевом избиркоме, в выборах поучаствовало 53,3% населения. Предварительно 70,8% голосов получила «Единая Россия», «Новые люди» не прошли пятипроцентный порог, КПРФ набрала 10,8%, ЛДПР — 6,7%, «Справедливая Россия» — 5,8%.

Глава региональной комиссии Алексей Черненко заявил, что «ни на одном из участков не было внештатных ситуаций», а явка оказалась самой высокой за три года. «Значит, людям не безразлична судьба региона, а новый состав парламента будет в полной мере отражать предпочтения жителей», — подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Правозащитники с этим не согласны. «Движение «Голос»* вынуждено констатировать, что не может признать эти выборы действительно свободными, в полной мере соответствующими Конституции, законам Российской Федерации и международным избирательным стандартам. В таких условиях невозможно установить реальную волю избирателей, тем более, что сами избиратели не спешат ее демонстрировать», — прокомментировало общественное движение «Голос»*. Участник движения Давид Канкия напомнил, что ЦИК ограничивает доступ к данным о волеизъявлении граждан, и анализировать достоверность результатов выборов трудно.