Глава Адыгеи рассказал о ходе работ по сохранению черкесских садов

Черкесские сады — это группы плодовых деревьев и кустарников в лесных массивах предгорной и прибрежной территорий Северо-Западного Кавказа, остатки былой культуры горного садоводства черкесов (адыгов) прошлых веков. Многие из этих деревьев до сих пор цветут и плодоносят. Их возраст — более 200 лет.

В июле Мурат Кумпилов провёл совещание, на котором предложил провести научное описание черкесских садов, а также учёт отдельных деревьев с нанесением их на карту. Он также поручил провести экоакцию по очистке и благоустройству территории таких садов в районе поселка Каменномостского.