Глава Адыгеи рассказал о ходе работ по сохранению черкесских садов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, какие меры по сохранению древних черкесских садов предпринимают в республике
Черкесские сады — это группы плодовых деревьев и кустарников в лесных массивах предгорной и прибрежной территорий Северо-Западного Кавказа, остатки былой культуры горного садоводства черкесов (адыгов) прошлых веков. Многие из этих деревьев до сих пор цветут и плодоносят. Их возраст — более 200 лет.
В июле Мурат Кумпилов провёл совещание, на котором предложил провести научное описание черкесских садов, а также учёт отдельных деревьев с нанесением их на карту. Он также поручил провести экоакцию по очистке и благоустройству территории таких садов в районе поселка Каменномостского.
«Стремимся восстановить древние адыгские сорта плодовых деревьев, а также сберечь сохранившиеся посадки», — сообщил в своём телеграм-канале глава Адыгеи. Он также опубликовал фото груши из старинного черкесского сада у водопадов Руфабго. Всего на этой поляне произрастает 18 грушевых деревьев, самому старому из которых около 250 лет. На днях здесь провели уборку, расчистили близлежащую территорию, вырезали сорные деревья, обрезали сухие ветки и огородили плодовые деревья.
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