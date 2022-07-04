В Адыгее обсудили сохранение древних черкесских садов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам сохранения древних черкесских садов на территории Адыгеи

Черкесские сады — это группы плодовых деревьев и кустарников в лесных массивах предгорной и прибрежной территорий Северо-Западного Кавказа, остатки былой культуры горного садоводства черкесов (адыгов) прошлых веков.

Черкесскими садами восхищались многие путешественники, позднее — ученые Николай Вавилов и Иван Мичурин, который написал статью «Черкесские сады ждут своих селекционеров». Академик Петр Жуковский много лет посвятил изучению драгоценного садоводческого наследия адыгов и пришел к выводу, что именно здесь находилась древняя прародина основных плодовых культур всей Евразии. Исследователи отмечали, что сорта были подобраны так, чтобы они последовательно созревали один за другим.

Древние сады по праву можно отнести не только к природному, но и к культурно-историческому наследию адыгов наравне со знаменитой Майкопской и дольменной культурой — это является отличительной особенностью Адыгеи и привлекает туристов.

«Черкесские сады — уникальнейшее явление природы и мировой культуры, прикоснувшись к которому можно понять душу народа, традиции, условия и особенности жизни наших предков, где человек существовал в абсолютной гармонии с природой. Поэтому обсуждаемые сегодня проекты важны и с научной точки зрения, и для сохранения наших древних традиций, культуры садоводства. Необходимо популяризировать эту работу, приобщать молодежь, волонтеров к сохранению черкесских садов. Они также заключают в себе большой туристический потенциал», — отметил глава Адыгеи.

Профессор МГТУ Юрий Сухоруких рассказал, что многие из деревьев, посаженные предками современных адыгов, до сих пор цветут и плодоносят. Их возраст составляет более 200 лет, встречаются и более древние деревья. Он отметил важность сохранения дикорастущих садов каштана, грецкого ореха, фундука. Их площадь за сто лет уменьшилась примерно в 35 раз. Под угрозой исчезновения и древние черкесские сады.

«Все адыгские сады представляли собой привитые черенками культурных плодовых растений местные дикорастущие плодовые деревья. Они долговечны, стойки к засухе, низким температурам, грибным болезням. Метод улучшения сортовых характеристик с помощью прививок вошел в историю садоводства как черкесский метод», — рассказал директор АРИГИ Адам Тлеуж.

По его словам, сегодня в Адыгее в естественных условиях сохранилось лишь 5-7% древних черкесских садов. На их исчезновение влияет изменение климата, зарастание садов сорным лесом и плетущимися кустарниками, а также антропогенные факторы — отмечаются факты вырубок древних деревьев, нарушается корневая система из-за дорог, проложенных лесовозами и квадроциклами.

«В рамках проектного офиса проанализируйте уже наработанный опыт по изучению памятников природы и истории, определите дальнейшие пути их сохранения. Для реализации планов есть различные ресурсы, в том числе грантовая поддержка со стороны органов власти республики, Русского географического общества, других организаций. Важно грамотно и в полной мере использовать все имеющиеся ресурсы», — поручил Мурат Кумпилов.

В первую очередь, по мнению Мурата Кумпилова, необходимо провести научное описание Черкесских садов, а также учет древних садов, отдельных деревьев с нанесением их на карту. Он также дал прямое поручение по проведению экоакции по очистке и благоустройству территории Черкесских садов в районе поселка Каменномостского. К акции он рекомендовал привлечь действующее в республике волонтерское движение «Сохраним корни», Управление лесами Адыгеи, природоохранные организации, студентов вузов республики. В планах — разработка туристических маршрутов, включающих знакомство туристов с садами, дольменами, другими памятниками культуры, истории и археологии на территории Адыгеи.

«Наравне с уже известными брендами республики древние черкесские сады должны стать еще одной визитной карточкой Адыгеи. Это даст новый импульс к развитию просветительского и этнографического туризма, позволит гостям республики познакомиться с древними обычаями и традициями населения республики. Поэтому важно создать условия для сохранения памятников природы, исследовать черкесские сады, определить их точное местонахождение, оборудовать беседками, экотропами и потом включить в туристические маршруты», — подчеркнул Мурат Кумпилов.