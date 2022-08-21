Напомним, в апреле 2020 года судья Краснодарского краевого суда Захарчевский сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и уехал. Позже пострадавший умер в больнице. Семье погибшего четырежды отказывали в возбуждении уголовного дела. Ход дела решил контролировать глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В январе 2022-го Захарчевский ушел в отставку.

7 февраля Высшая квалификационная коллегия судей разрешила обвинить Захарчевского по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места деяния) и возбудить против него уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности).

Только спустя полгода, 19 августа, Захарчевскому предъявили обвинение. Теперь он стал фигурантом уголовного дела — адвокат семьи погибшего Алексей Иванов подтвердил эту информацию порталу 93.ru. Ранее защитник пострадавших заявил, что дело затягивают намеренно, используя статус чиновника.