В Краснодаре на экс-судью Захарчевского завели уголовное дело спустя два года, как он сбил человека и уехал

Краснодарский край

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  • Юрий Захарчевский © Фото от источника Юга.ру
    Юрий Захарчевский © Фото от источника Юга.ру

19 августа бывший судья Юрий Захарчевский стал фигурантом уголовного дела спустя 28 месяцев с момента происшествия

Напомним, в апреле 2020 года судья Краснодарского краевого суда Захарчевский сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и уехал. Позже пострадавший умер в больнице. Семье погибшего четырежды отказывали в возбуждении уголовного дела. Ход дела решил контролировать глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В январе 2022-го Захарчевский ушел в отставку.

7 февраля Высшая квалификационная коллегия судей разрешила обвинить Захарчевского по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места деяния) и возбудить против него уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности).

Только спустя полгода, 19 августа, Захарчевскому предъявили обвинение. Теперь он стал фигурантом уголовного дела — адвокат семьи погибшего Алексей Иванов подтвердил эту информацию порталу 93.ru. Ранее защитник пострадавших заявил, что дело затягивают намеренно, используя статус чиновника.

Как сообщали Юга.ру, 17 августа УФСБ завели уголовное дело на дознавателя из Новороссийска. Он причастен к делу о взятках. 16 августа экс-глава Гулькевичского района Леонид Гутриц покончил с собой у здания районной прокуратуры, обвинив ее сотрудников в своей смерти. 

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