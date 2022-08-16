Бывший глава Гулькевичского района покончил с собой около прокуратуры

Рано утром 16 августа экс-глава Гулькевичского района Леонид Гутриц покончил с собой у здания прокуратуры

Тело бывшего главы Гулькевичского района Леонида Гутрица утром 16 августа нашли у здания районной прокуратуры. По информации телеграм-канала Baza, рядом с телом была предсмертная записка. В ней Гутриц винит в смерти сотрудников прокуратуры.

В пресс-службе краевой прокуратуры Юга.ру сообщили, что на место случившегося выехал заместитель прокурора края Дмитрий Пантелеев. Также в СУ СКР по краю добавили, что в ведомстве начали проверку.

Леонид Гутриц возглавлял Гулькевичский район с 2003 по 2007 год. Тогда бывший вице-губернатор края Мурат Ахеджак заявил, что Гулькевичский район неэффективно работает. Там был дефицитный бюджет, проблемы в сферах здравоохранения и образования.

Кроме того, Гутриц находился под следствием. В 2019 в аквапарке «Семь озер» в Гулькевичи утонул четырехлетний ребенок. После этого уголовное дело завели на инструктора-спасателя, а затем и на собственника аквапарка — Леонида Гутрица.