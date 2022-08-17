УФСБ завели уголовное дело на дознавателя из Новороссийска. Он причастен к делу о взятках

В СК сообщили о еще одном сотруднике транспортной полиции, причастном к делу о взятках

Напомним, в Новороссийске задержали двух оперуполномоченных группы уголовного розыска Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте. Их подозревают в покушении на получение взятки.

Им должен был передать деньги мужчина, который находится под следствием по делу о наркотиках. За 50 тыс. рублей они обещали ему более легкую форму наказания.

17 августа в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что в УФСБ по краю завели уголовное дело в отношении 42-летнего старшего дознавателя линейного отдела полиции на станции Новороссийск. Его подозревают в получении взятки в значительном размере.

Следователь вел дело мужчины, который сообщил в полицию о том, что с него требуют 50 тыс. рублей. Дознавателя задержали, в ближайшее время его хотят заключить под стражу. Кроме того, оперуполномоченным предъявили новое обвинение в посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.3 ст.291.1 УК РФ).

В пресс-службе УТ МВД на транспорте по ЮФО добавили, что в ведомстве начали проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Если вина дознавателя подтвердится, то его уволят из органов и привлекут к ответственности.

Как писали Юга.ру, в Сочи двух бывших сотрудников Росимущества приговорили к колонии и штрафу в 33,5 млн рублей. Их обвинили в посредничестве во взяточничестве.