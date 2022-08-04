В Адыгее пройдет фестиваль адыгейского сыра. Рассказываем, где и когда
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пригласил всех желающих на праздник адыгейского сыра
В последние выходные лета — 27-28 августа — после двухлетнего перерыва пройдет XI фестиваль адыгейского сыра. Праздник традиционно отметят на живописной Даховской поляне у реки Белой и хребта Уна-Коз. Об этом написал в своем телеграм-канале Мурат Кумпилов.
«Мы уже начали предметную подготовку к фестивалю. Гостей ждёт интересная двухдневная программа — сыроварение, приготовление самых разнообразных блюд, дегустация, выступление творческих коллективов, мастер-классы по народным промыслам, конкурсы и сюрпризы», — рассказал глава республики.
Первый фестиваль адыгейского сыра прошёл в 2010 году в Майкопе и был посвящен Дню Адыгеи. На мероприятии производители устраивали мастер-классы по изготовлению адыгейского сыра, презентовали различные его виды и блюда с ним.
Со временем масштабы и формат праздника изменились: его стали проводить в горной местности в районе станицы Даховской. В 2019 году набирающий популярность фестиваль вошёл в число лучших практик России по развитию туризма, а сам адыгейский сыр — в топ-100 туристских брендов страны.
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Последний раз масштабно и в традиционном формате праздник адыгейского сыра отметили в 2019 году. Мероприятие посетили более 15 тыс. человек. В 2020 году из-за пандемии коронавируса фестиваль заменили гастрономическим мероприятием.
В 2023 году фестиваль планируют провести на новой площадке — на Дегуакской поляне на левом берегу реки Белая. Сейчас там создают инфраструктуру уникального этнокомплекса для проведения различных мероприятий.
Ранее Юга.ру рассказывали, что В 2004 году Роспатент предоставил товару «Сыр Адыгейский» правовую охрану по наименованию места происхождения товара. Позже четыре предприятия из других регионов России пытались оспорить это решение, но верховный суд оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи. О хронике борьбы за бренд читайте здесь.