В Адыгее пройдет фестиваль адыгейского сыра. Рассказываем, где и когда

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пригласил всех желающих на праздник адыгейского сыра

В последние выходные лета — 27-28 августа — после двухлетнего перерыва пройдет XI фестиваль адыгейского сыра. Праздник традиционно отметят на живописной Даховской поляне у реки Белой и хребта Уна-Коз. Об этом написал в своем телеграм-канале Мурат Кумпилов.

«Мы уже начали предметную подготовку к фестивалю. Гостей ждёт интересная двухдневная программа — сыроварение, приготовление самых разнообразных блюд, дегустация, выступление творческих коллективов, мастер-классы по народным промыслам, конкурсы и сюрпризы», — рассказал глава республики.

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Первый фестиваль адыгейского сыра прошёл в 2010 году в Майкопе и был посвящен Дню Адыгеи. На мероприятии производители устраивали мастер-классы по изготовлению адыгейского сыра, презентовали различные его виды и блюда с ним.

Со временем масштабы и формат праздника изменились: его стали проводить в горной местности в районе станицы Даховской. В 2019 году набирающий популярность фестиваль вошёл в число лучших практик России по развитию туризма, а сам адыгейский сыр — в топ-100 туристских брендов страны.

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Последний раз масштабно и в традиционном формате праздник адыгейского сыра отметили в 2019 году. Мероприятие посетили более 15 тыс. человек. В 2020 году из-за пандемии коронавируса фестиваль заменили гастрономическим мероприятием.

В 2023 году фестиваль планируют провести на новой площадке — на Дегуакской поляне на левом берегу реки Белая. Сейчас там создают инфраструктуру уникального этнокомплекса для проведения различных мероприятий.