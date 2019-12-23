Путин назвал адыгейский сыр очень вкусным и пообещал содействовать в господдержке молзаводов
Президент Владимир Путин 23 декабря пообещал рассмотреть расширение мер господдержки молзаводов, которые занимаются модернизаций технических мощностей
На встрече с общественностью в Адыгее президент страны отметил, что адыгейский сыр очень вкусный, и дал поручение министру сельского хозяйства РФ рассмотреть прозвучавшее предложение о расширении возможностей субсидировании части затрат предприятий на капитальные затраты, направленные на модернизацию производств.
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Член общественной организации «Союз производителей адыгейского сыра» Руслан Тешев рассказал президенту об успешной деятельности в борьбе с контрафактным производством адыгейского сыра и поблагодарил Путина за поддержку в этой работе на федеральном уровне.
Напомним, сейчас за Адыгеей закреплено исключительное право производства адыгейского сыра. При этом предприятия республики наращивают объемы его производства. Так, за 11 месяцев этого года в регионе произведено 15,7 тыс. тонн сыров и сырных продуктов (128,6 %). Расширяется и география поставок — сегодня это разные регионы России, а также Германия, ОАЭ, Азербайджан, есть договоренности с Турцией, ведутся переговоры о поставках в Корею, сказал Тешев.
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