Краснодарский край получил первый миллиард рублей на строительство водопроводов. Из-за аварий на них города и районы часто остаются без воды

Краснодарский край получил первый транш из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей на строительство трех водопроводов

Напомним, в 2019 году власти Кубани решили построить новую ветку Троицкого водопровода. Из-за регулярных аварий на нем страдают жители Новороссийска, Геленджика и Крымского района. Нить водопровода длиной 50 км хотели уложить до 2023 года. В мае 2021 года завершили второй этап его реконструкции.

Проблемы с водоснабжением также испытывают жители Ейского, Ленинградского, Щербиновского, Староминского и Кущевского районов. Там подача воды нарушается из-за аварий на Ейском трубопроводе. Его тоже ремонтируют и в феврале 2022 года ввели в эксплуатацию новую 11-километровую ветку. Вместе с этим в регионе решили отремонтировать еще Таманский трубопровод.

Всего на строительство трех групповых водопроводов Краснодарскому краю выделили 18,5 млрд рублей. Первый транш из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей регион получил еще в начале лета. В процессе согласования сейчас находятся 6 млрд рублей федеральных кредитов.

Кроме того, еще 65 млрд рублей край получит на строительство и реконструкцию 20 очистных сооружений водоотведения в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе. Их обещают начать проектировать в этом году.