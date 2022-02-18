На Кубани проложили новую 11-метровую ветку Ейского группового трубопровода

Между поселком Октябрьским и станицей Староминской ввели в эксплуатацию 11-километровый участок водопровода

В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию новую 11-километровую ветку Ейского группового трубопровода. Она легла между поселком Октябрьским Ленинградского района и станицей Староминской, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Стоимость водопровода составила более 1 млрд рублей. Новая ветка заменила наиболее аварийный участок старого магистрального водовода, которым пользуются 40 лет. Вторую ветку магистрального водовода хотят построить до 2024 года. Общая протяженность водопровода составит 95 км. Магистраль обеспечивает питьевой водой Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский районы Кубани и Азовский район Ростовской области.

Вице-губернатор края Евгений Наумов рассказал, что врезку участка начали ночью 15 февраля. Специалисты выполнили строительно-монтажные работы, провели промывку нового участка магистрали, заполнили резервуары чистой воды и сбросили воздух из системы водоснабжения.

«В 2023 году строители возведут участок протяженностью 19,3 км. Уже разработана проектная документация, получены положительные заключения экспертизы. Также в период с 2022 по 2024 год планируется строительство участка Ейского водопровода протяженностью 65 км», — добавил Наумов.

Напомним, кроме Ейского группового водопровода идет ремонт Троицкого и Таманского водопроводов. В марте 2021 года завершили второй этап реконструкции Троицкого группового водопровода.