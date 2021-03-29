На Кубани завершили второй этап ремонта Троицкого группового водовода

В конце марта 2021 года под Новороссийском завершили второй этап реконструкции Троицкого группового водовода (ТГВ)

Ранее власти Кубани не раз сообщали, что сети ТГВ практически полностью изношены. На коммуникациях стали часто происходить аварии, из-за чего жители Геленджика, Новороссийска и Крымского района оставались без воды. В 2019 году власти края решили построить новую нить водопровода — так как латание старых дыр принципиально не решало вопрос. Всего к 2023 году запланировали соорудить более 50 км нового водопровода , при этом участок протяженностью 18 км построили в 2019 году, а в мае 2020 года его ввели в эксплуатацию. Это было первым этапом модернизации ТГВ, сообщала администрация края.

28 марта 2021 года стало известно, что на водопроводе завершили второй этап реконструкции. В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что в 2020 году за счет средств муниципалитета и других источников выполнили ремонт семи артезианских скважин глубиной 1 тыс. 220 метров и 360 метров.

Также специалисты отремонтировали 1 тыс. 320 метров воздушных линий электропередачи, заменили 30 единиц запорной арматуры и выполнили капремонт 140 погружных и 35 центробежных насосов. Кроме того, заменили 229 метров аварийных участков магистральных водопроводов. За этот период также произошло 135 аварий — их все устранили.