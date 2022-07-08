8 июля в Краснодаре отпраздновали День семьи, любви и верности

День памяти святых Петра и Февронии, или День семьи, любви и верности в Краснодаре отметили семейным крестным ходом. Шествие началось в 15:20 у музея имени Коваленко под звон колоколов и коллективную молитву, а закончилось молебном в войсковом соборе Александра Невского.

В мероприятии поучаствовало несколько сотен человек — в основном женщины 30-40 лет с детьми от самых маленьких до подростков. Встречались и пожилые люди с палками для скандинавской ходьбы, и женщины на инвалидных колясках. Многие приходили большими семьями. К шествию присоединились казаки и представители «Союза русского народа «Царьград» (в 2022 году движение объединило «Союз добровольцев Донбасса», «Союз казаков-воинов России и зарубежья», «Союз православных женщин» и другие патриотические организации, чтобы бороться с русофобией и защищать семейные ценности).

Как сообщали «Известия», Госдума рассмотрит законопроект о назначении выходным Дня семьи, любви и верности. В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании праздника государственным.

Юга.ру спросили у участников шествия, что для них значит сегодняшний праздник. «Этот праздник в разы лучше, чем День святого Валентина: он проходит летом, когда много цветов, и вообще хороший. Понимаете, у нас всё время о труде говорят, еще о чем-нибудь, а о семье как таковой мало-мало разговаривают. Вот если этот праздник еще и будет нерабочим днем, вообще будет отлично. Я думаю, никто не откажется провести с семьей этот теплый хороший день», — поделилась серебряная волонтерка Ольга Катунина.

В шествии она участвовала впервые. Обычно в этот день она приходит в парк с внуками, где они создают символ праздника — ромашку — из бумаги или рисуют его на камушках. В этот раз Ольга решила присоединиться к крестному ходу, потому что хотела вживую увидеть митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Он не приехал. «Но я всё равно посмотрела, как люди шли. Жарко, конечно, если бы чуть-чуть попозже назначили это, мне кажется, еще больше было бы людей. Я недалеко живу и часто прихожу именно к этому собору, одна, с внуками, мне нравится», — рассказала Катунина.

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Другая участница, молодая Эмиля, пришла из уважения к православной культуре. «На таком шествии я первый раз, пришла через знакомых. Они верующие люди, а мне интересно изучать новые вещи, поэтому я решила посетить сегодняшнее мероприятие. Я сама хожу в языческие храмы, поэтому для меня сегодня новшество. Семья у меня отмечала до какого-то времени этот праздник, потом, к сожалению, перестала», — отметила Эмиля. Заходить в храм она не стала.