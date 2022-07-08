Сотни краснодарцев поучаствовали в крестном ходе в честь Дня семьи, любви и верности. Показываем, как это было
8 июля в Краснодаре отпраздновали День семьи, любви и верности
День памяти святых Петра и Февронии, или День семьи, любви и верности в Краснодаре отметили семейным крестным ходом. Шествие началось в 15:20 у музея имени Коваленко под звон колоколов и коллективную молитву, а закончилось молебном в войсковом соборе Александра Невского.
В мероприятии поучаствовало несколько сотен человек — в основном женщины 30-40 лет с детьми от самых маленьких до подростков. Встречались и пожилые люди с палками для скандинавской ходьбы, и женщины на инвалидных колясках. Многие приходили большими семьями. К шествию присоединились казаки и представители «Союза русского народа «Царьград» (в 2022 году движение объединило «Союз добровольцев Донбасса», «Союз казаков-воинов России и зарубежья», «Союз православных женщин» и другие патриотические организации, чтобы бороться с русофобией и защищать семейные ценности).
Как сообщали «Известия», Госдума рассмотрит законопроект о назначении выходным Дня семьи, любви и верности. В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании праздника государственным.
Юга.ру спросили у участников шествия, что для них значит сегодняшний праздник.
«Этот праздник в разы лучше, чем День святого Валентина: он проходит летом, когда много цветов, и вообще хороший. Понимаете, у нас всё время о труде говорят, еще о чем-нибудь, а о семье как таковой мало-мало разговаривают. Вот если этот праздник еще и будет нерабочим днем, вообще будет отлично. Я думаю, никто не откажется провести с семьей этот теплый хороший день», — поделилась серебряная волонтерка Ольга Катунина.
В шествии она участвовала впервые. Обычно в этот день она приходит в парк с внуками, где они создают символ праздника — ромашку — из бумаги или рисуют его на камушках. В этот раз Ольга решила присоединиться к крестному ходу, потому что хотела вживую увидеть митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Он не приехал.
«Но я всё равно посмотрела, как люди шли. Жарко, конечно, если бы чуть-чуть попозже назначили это, мне кажется, еще больше было бы людей. Я недалеко живу и часто прихожу именно к этому собору, одна, с внуками, мне нравится», — рассказала Катунина.
Другая участница, молодая Эмиля, пришла из уважения к православной культуре.
«На таком шествии я первый раз, пришла через знакомых. Они верующие люди, а мне интересно изучать новые вещи, поэтому я решила посетить сегодняшнее мероприятие. Я сама хожу в языческие храмы, поэтому для меня сегодня новшество. Семья у меня отмечала до какого-то времени этот праздник, потом, к сожалению, перестала», — отметила Эмиля. Заходить в храм она не стала.
Напомним, в субботу 9 июля краснодарцы продолжат праздновать. Так, в парке «Солнечный остров» пройдет большой семейный фестиваль.
На Кубани традиционно широко отмечают День памяти святых Петра и Февронии. Например, раньше в Краснодаре водили экскурсии по храмам. В Каневской семьям вручали медали «За любовь и верность», в Сочи также награждали образцовые семьи. Многие пары стараются подгадать дату свадьбы к 8 июля — например, в 2011 году 400 пар в Краснодарском крае решили пожениться именно в этот день. Минобр Крыма и кубанский священник заявляли, что 14 февраля нельзя отмечать как День влюбленных, но стоит отдавать предпочтение православному Дню семьи, любви и верности.