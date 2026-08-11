Краснодарский край вошел в топ-3 регионов по числу обращений женщин, пострадавших от домашнего насилия
Краснодарский край занял третье место по числу таких обращений после Москвы и Санкт-Петербурга
11 августа телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в России выросло число обращений от женщин, пострадавших от домашнего насилия. Об этом изданию рассказали специалисты Всероссийского телефона доверия для женщин.
Краснодарский край занял третье место по количеству обращений. На первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург. Также большое количество звонков поступило из Башкортостана, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской и Самарской областей.
За первые полгода 2026-го по всей России поступило 15 839 звонков — на 52% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда было зафиксировано 10 402 обращения. Еще более 440 сообщений поступили через социальные сети и электронную почту.
Как распознать домашнее насилие и что делать дальше:
Больше всего женщин — 81% — сообщили о физическом насилии. В 2025 году наиболее распространенным видом насилия было морально-психологическое.
Также выросла доля случаев, когда агрессия была направлена не только на женщин, но и на детей: в 2025 году она составляла 16%, а в 2026-м достигла 28%.
Как писали Юга.ру, в 2024 году юрист опубликовала исследование об изнасилованиях и «убийствах чести» в Чечне, Дагестане и Ингушетии.