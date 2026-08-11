Краснодарский край вошел в топ-3 регионов по числу обращений женщин, пострадавших от домашнего насилия

Краснодарский край занял третье место по числу таких обращений после Москвы и Санкт-Петербурга

11 августа телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в России выросло число обращений от женщин, пострадавших от домашнего насилия. Об этом изданию рассказали специалисты Всероссийского телефона доверия для женщин.

Краснодарский край занял третье место по количеству обращений. На первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург. Также большое количество звонков поступило из Башкортостана, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской и Самарской областей.

За первые полгода 2026-го по всей России поступило 15 839 звонков — на 52% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда было зафиксировано 10 402 обращения. Еще более 440 сообщений поступили через социальные сети и электронную почту.