Власти Сочи ограничили продажу бензина и попросили меньше ездить. Где заправиться 11 августа 

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Мэрия Сочи рассказала о ситуации с топливом на курорте 11 августа

11 августа пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что в городе ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива для физлиц. Власти объяснили это «логистическими нарушениями в поставке» и «возникшим ажиотажем».

Чиновники отметили, что спецтехника, общественный транспорт и оперативные службы заправляются без ограничений. Операторы АЗС уже корректируют графики поставок и перераспределяют объемы между станциями.

Жителей и гостей Сочи попросили по возможности воздержаться от поездок на личных авто.

«Конца и края не было»:

Где сейчас есть бензин?

По данным администрации Сочи, 11 августа в городе работают 52 заправочные станции. АИ-100 доступен на 14 АЗС, АИ-95 — на 33, АИ-92 — на 35, дизель — на 43, сжиженный газ — на 14. Два объекта временно приостановили работу, а еще четыре находятся на ремонте.

На 13 АЗС «Лукойл» и двух АЗС «Роснефть» горючее отпускают только по топливным картам.

На заправках «Роснефти» действуют ограничения — не более 30 литров бензина и 50 литров дизтоплива на машину. Для станций, расположенных на трассах, лимиты выше — до 50 литров бензина и 300 литров ДТ.

На АЗС «Лукойл» допустимый объем составляет до 40 литров бензина и 60 литров дизеля на автомобиль. 

Напомним, в начале августа власти Краснодара перестали публиковать списки работающих АЗС и сообщать о наличии топлива на них. При этом жители кубанской столицы жалуются на очереди на заправках.

Как писали Юга.ру, в Севастополе закончился АИ-95, а 92-й продают на трех АЗС по QR-кодам.

Автомобили Город Нефть Сочи Топливо Экономика

Все материалы по теме:

Новости

«Этот механизм практически не работает». Историк Виталий Бондарь — о провале защиты исторического центра Краснодара
На фоне топливного кризиса на Кубани почти в полтора раза выросли продажи электромобилей с пробегом
В Краснодаре на самокатчиков составили более 2 тыс. протоколов с начала года
Клещи возвращаются: пик активности на Кубани ожидается в конце августа — начале сентября
На Кубани владельцам четырех АЗС грозят штрафы за завышение цен на топливо
«Продолжают рассказывать небылицы». Историк развенчал популярные мифы краснодарских экскурсий

Лента новостей

«Аврора», казаки, кактусы
Сегодня, 15:15
«Аврора», казаки, кактусы
Кто и зачем прячет на улицах Краснодара маленькие мозаики?
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
Сегодня, 16:43
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
Историк Виталий Бондарь — о гибели старого Краснодара, новодельном вранье и государственных мифах
Конвейер смерти доктора Кристмана
9 августа, 09:08
Конвейер смерти доктора Кристмана
История нациста, ответственного за убийства тысяч людей во время оккупации Краснодара

Реклама на сайте