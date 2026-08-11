Власти Сочи ограничили продажу бензина и попросили меньше ездить. Где заправиться 11 августа 

Мэрия Сочи рассказала о ситуации с топливом на курорте 11 августа

11 августа пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что в городе ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива для физлиц. Власти объяснили это «логистическими нарушениями в поставке» и «возникшим ажиотажем». Чиновники отметили, что спецтехника, общественный транспорт и оперативные службы заправляются без ограничений. Операторы АЗС уже корректируют графики поставок и перераспределяют объемы между станциями. Жителей и гостей Сочи попросили по возможности воздержаться от поездок на личных авто.

Где сейчас есть бензин?

По данным администрации Сочи, 11 августа в городе работают 52 заправочные станции. АИ-100 доступен на 14 АЗС, АИ-95 — на 33, АИ-92 — на 35, дизель — на 43, сжиженный газ — на 14. Два объекта временно приостановили работу, а еще четыре находятся на ремонте.

На 13 АЗС «Лукойл» и двух АЗС «Роснефть» горючее отпускают только по топливным картам.

На заправках «Роснефти» действуют ограничения — не более 30 литров бензина и 50 литров дизтоплива на машину. Для станций, расположенных на трассах, лимиты выше — до 50 литров бензина и 300 литров ДТ.

На АЗС «Лукойл» допустимый объем составляет до 40 литров бензина и 60 литров дизеля на автомобиль.

Напомним, в начале августа власти Краснодара перестали публиковать списки работающих АЗС и сообщать о наличии топлива на них. При этом жители кубанской столицы жалуются на очереди на заправках.