В краснодарском Дмитриевском сквере девочка провалилась в дыру на горке. Ранее мэр сообщал, что детская площадка нуждается в ремонте

© Коллаж из скриншота фото из телеграм-канала «Утренний Краснодар» и фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

© Коллаж из скриншота фото из телеграм-канала «Утренний Краснодар» и фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре на детской площадке в районе Дмитриевской дамбы ребенок провалился в отверстие на горке

10 августа телеграм-канал «Утренний Краснодар» сообщил, что на детской площадке в Дмитриевском сквере трехлетняя девочка провалилась в отверстие на горке. О случившемся рассказала мама ребенка. По ее словам, девочка поднялась на горку, чтобы скатиться, но упала в отверстие в верхней части конструкции. Ее удалось вытащить, однако ребенок испугался, получил травму и сильно поцарапал ногу. Женщина попросила ответственные службы обратить внимание на состояние площадки. Позднее на ситуацию отреагировало МЦУ Краснодара. Там заявили, что направили информацию в департамент городского хозяйства и ТЭК «для принятия мер».

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В тот же день редакторка Юга.ру посетила детскую площадку, чтобы оценить ее состояние. В целом инфраструктура находится в хорошем состоянии, однако в некоторых местах требуется ремонт. Помимо отверстия на горке, протерлись канаты в веревочном парке: на одной из ступенек веревка закреплена стяжкой. «Площадка почти в идеальном состоянии. Хотя именно на том крупном объекте, где дырка, действительно в некоторых местах проблемы. Дети любят эту площадку, и, когда они чем-то активно пользуются, то это быстрее изнашивается», — рассказала редакторка.

© Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

© Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

© Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

© Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

© Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

При этом дети замечают неисправности на площадке и стараются быть аккуратнее: перешагивают отверстие в горке и ступеньку с протертым канатом. Отметим, что 12 мая мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что посетил Дмитриевский сквер и заявил о необходимости косметического ремонта детской площадки. Он поручил службам обновить и покрасить элементы инфраструктуры, а также отремонтировать лавочки к 1 июня. Выполнили ли это поручение, неизвестно. Напомним, в 2019 году Дмитриевский сквер включили в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». В апреле 2020 года началось благоустройство территории вдоль Карасунской набережной — от улицы Садовой до стадиона «Кубань». Тогда же в сквере появилась детская площадка. Работы завершили 30 сентября того же года.