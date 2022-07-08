В Краснодаре 9 июля пройдет семейный фестиваль. Рассказываем, чем там можно будет заняться

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

9 июля в Краснодаре пройдет ежегодный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. Участие в нём бесплатное, зато есть призы и подарки

9 июля в парке Солнечный остров в Краснодаре в 10:00 начнётся фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Весь день до самого вечера на площадках можно будет учиться новому и развлекаться. С 10:30 на фестивале стартуют показы мод с разбором стилистов. В 11:30 будет бесплатная тренировка по йоге и большой мастер-класс по живописи. В 14:00 начало большого квест-соревнования для команд. Позже, в 17:30 и 19:00 можно будет учиться танцевать зумбу или рок-н-ролл. В 20:30 финальный концерт. На фестиваль приглашают семьи с детьми. Зарегистрировать семейную команду на соревнования и посмотреть подробную программу можно на сайте.

Ранее Юга.ру подробно писали, как в Краснодаре и Сочи отметят День семьи, любви и верности.

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