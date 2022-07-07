Семейный крестный ход, эстафета, молебны. Как в Краснодаре и Сочи отметят День семьи, любви и верности

Юга.ру публикуют афишу мероприятий, которые пройдут 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Краснодаре и Сочи

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В городах по всей стране пройдут различные мероприятия и концерты. Рассказываем, что будет происходить в Краснодаре и Сочи.

В Краснодаре в 15:30 от музея Коваленко начнется семейный крестный ход. Его участники будут идти до собора Александра Невского. Присоединиться к молитвенному шествию могут все желающие.

В 16:00 митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий совершит молебен. В собор доставят ковчег с частицами мощей благоверных Петра и Февроньи Муромских.

В связи с этим с 22:00 7 июля на участке улицы Красной от Советской до Кондратенко начнут убирать припаркованный транспорт, а с 15:00 8 июля перекроют движение на участке. Также там будут дежурить полицейские.

Также с 6 по 8 июля можно поучаствовать в благотворительной акции и сдать кровь. Сделать это можно на станции переливания крови по улице Димитрова, 166 с 8:00 до 12:00. С собой нужно иметь паспорт.

В Сочи крестный ход начнется в 10:00 от Собора Михаила Архангела до загса Центрального района. Также во всех храмах пройдут праздничные богослужения. Главное богослужение состоится в Соборе Михаила Архангела в 8.00.

В 17:00 в сквере Октябрьском пройдет семейная эстафета «Папа, мама, я — спортивная семья», а перед площадью загса в это же время состоится фестиваль молодых семей Family fest.

В Адлерском парке культуры и отдыха в 18:00 состоится праздник «Дарите ромашки любимым». Во всех домах культуры Адлера пройдут праздничные концерты.

В Хостинском районе в Доме культуры «Кудепста» в 18:00 пройдет развлекательная программа. А в 19:00 на праздничный концерт гостей и жителей курорта ждут в Доме творчества и досуга «Луч».

В парке «Ривьера» с 15:00 до 21:30 пройдет благотворительный фестиваль и мастер-классы. Также проведут «Родительскую школу» с участием специалистов нейроцентра «ИРИС».