Для краснодарцев в День семьи, любви и верности проведут экскурсию в двух храмах
В Краснодаре 8 июля проведут историческую экскурсию в честь Дня семьи, любви и верности
Участники экскурсии посетят войсковой храм князя Александра Невского и Свято-Екатерининский кафедральный собор. Акцию посвятят дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских. Экскурсоводы расскажут легенду о жизни Петра и Февронии и традициях, связанных с этим праздником.
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Программа рассчитана на жителей и гостей города, учащихся старших классов школ, студентов, представителей общественных организаций. Экскурсионные группы сформируют по предварительной записи.
Узнать подробную информацию и записаться на экскурсию можно в Туристско-информационном центре по телефону: 8 (861) 218-97-77 или на сайте. Акция начнется в 10:00 у Собора Святого Александра Невского, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Об истории Свято-Екатерининского кафедрального собора можно почитать здесь.
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