Для краснодарцев в День семьи, любви и верности проведут экскурсию в двух храмах

В Краснодаре 8 июля проведут историческую экскурсию в честь Дня семьи, любви и верности

Участники экскурсии посетят войсковой храм князя Александра Невского и Свято-Екатерининский кафедральный собор. Акцию посвятят дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских. Экскурсоводы расскажут легенду о жизни Петра и Февронии и традициях, связанных с этим праздником.

Программа рассчитана на жителей и гостей города, учащихся старших классов школ, студентов, представителей общественных организаций. Экскурсионные группы сформируют по предварительной записи. Узнать подробную информацию и записаться на экскурсию можно в Туристско-информационном центре по телефону: 8 (861) 218-97-77 или на сайте. Акция начнется в 10:00 у Собора Святого Александра Невского, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.