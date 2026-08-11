Под Геленджиком девушка получила травмы во время катания на «таблетке». Следком завел уголовное дело

11 августа в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что в поселке Кабардинка под Геленджиком 23-летняя девушка получила травмы во время катания на водном аттракционе «таблетка». О каких именно повреждениях речь — не уточняется.

Инцидент произошел 6 августа на центральном пляже. По предварительным данным, во время движения «таблетку» подбросило на волне.