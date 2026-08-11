Под Геленджиком девушка получила травмы во время катания на «таблетке». Следком завел уголовное дело

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России
    © Скриншот фото из телеграм-канала Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия на водном аттракционе в Кабардинке

11 августа в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что в поселке Кабардинка под Геленджиком 23-летняя девушка получила травмы во время катания на водном аттракционе «таблетка». О каких именно повреждениях речь — не уточняется.

Инцидент произошел 6 августа на центральном пляже. По предварительным данным, во время движения «таблетку» подбросило на волне.

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После случившегося пострадавшая и ее муж обратились в СК. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Сейчас они устанавливают обстоятельства происшествия.

Как писали Юга.ру, в мае 2024 года в «Сочи-парке» люди застряли на экстремальном аттракционе.

Геленджик Происшествия Следственный комитет Черное море

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