В Севастополе АИ-95 закончился, а 92-й продают на трех АЗС по QR-кодам

Система QR-кодов будет действовать, пока запасы топлива не позволят вернуться к свободной продаже. Ограничения распространяются на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

10 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил , что власти решили вернуть систему QR-кодов на топливо, которую отменили 3 августа. По словам чиновника, люди жалуются, что сеть АЗС «АТАН» не соблюдает договоренности насчет снижения цены на АИ-92: его либо вообще не продают на заправках, либо продают дороже.

11 августа в Севастополе АИ-92 доступен только на трех заправках сети «АТАН»: Качинское шоссе, 2, улица Генерала Мельника, 148 и Столетовский проспект, 5. На одну машину можно приобрести не больше 20 литров. Цена бензина — до 100 рублей.

На остальных заправках сети в свободной продаже остаются дизельное топливо Ultra, обычное ДТ и бензин АИ-100.

Дизель Ultra и обычное ДТ можно приобрести на АЗС-60 на Качинском шоссе, 2 и АЗС-64 на Фиолентовском шоссе, 4а. На АЗС-65 на улице Руднева, 44 доступно дизельное топливо Ultra.

На АЗС-66 на Камышовом шоссе, 12б, АЗС-69 на улице Генерала Мельника, 148 и АЗС-166 на Камышовом шоссе, 32 продают оба вида дизельного топлива.

На АЗС-81 на улице Хрусталева, 62 в продаже есть ДТ Ultra и бензин АИ-100. На АЗС-82 на Камышовом шоссе, 7в, АЗС-83 на Камышовом шоссе, 73 и АЗС-85 на улице Вакуленчука, 35б/2 доступны ДТ Ultra, обычное дизтопливо и АИ-100. На АЗС-84 на Столетовском проспекте, 5 можно приобрести ДТ Ultra и АИ-100.

За пределами Севастополя топливо также доступно на отдельных станциях сети. На АЗС-161 в Гончарном на улице Дрыгина, 16 можно купить ДТ Ultra, обычное ДТ и АИ-100. Такой же набор топлива представлен на АЗС-167 в Балаклаве на Новикова, 51б.

В Инкермане на АЗС-168, расположенной на Симферопольском шоссе, 18А, в продаже есть оба вида дизтоплива и бензин АИ-100.